“ياريتني عرفتها من زمان”..وصفه طبيعيه لتفتحيم الجسم واالترطيب بي مكونات طبيعيه ندمت اني مجربتهاش..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الوصفات التي يمكن استخدامها من قبل السيدات للحصول على بشره ناصعة البياض ورطبة، ولكن من اهم الوصفات الطبيعيه التي تعطي نتائج مميزه للغايه من الوصفات هي من خليط القرنفل والفازلين حيث انه من الوصفات المميزه للغايه والتي تعطي نتائج جباره ترغب بها جميع السيدات بدلا من شراء تلك الوصفات ومستحضرات التجميل باهظة الثمن من المحلات والكوافيرات وغيرها.

هناك مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل يمكن استخدامها لتفتيح الجسم، ومن ضمن هذه المكونات ما يلي:

• ملعقة كبيرة من القرنفل النقي.

• ملعقة كبيرة من الفازلين.

• ملعقة كبيرة من الكركم.

• عصير ليمونة.

• لبن جوز الهند.

• ملعقة من النشا.

هناك خطوات يجب إتباعها بطريقة صحيحة للحصول على نتيجة جيدة في تفتيح الجسم وهي:

• تقليب الفازلين جيدا أو وضعه داخل الميكروويف أو حمام بخار للحصول على قوام سائل.

• خلط الفازلين والقرنفل حتى الحصول على قوام متجانس.

• إضافة الكركم ولبن جوز الهند والنشا إلي الخليط السابق.

• التقليب المستمر حتى الحصول على قوام متماسك.

• وضع الخليط على المكان المراد تفتيحه لمدة لا تقل عن ساعة.

• غسل المكان بالماء جيدًا ثم تمرير مكعب من الثلج عليه.

• تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

• الاحتفاظ بالخليط بعد كل استخدام في وعاء محكم الغلق في مكان بارد.

وفي نهايه المقال نكون قد تعرفنا على افضل واسهل طريقه يمكن من خلالها تفتيح البشره وتبييضها والحصول على بشره ناصعه البياض دون اي شوائب باستخدام القرنفل وزيت الزيتون حيث تعد تلك الوصفه من افضل الوصفات التي يمكن استخدامها للبشره والتي تم تجربتها من قبل العديد من السيدات والفتيات التي تنصح الجميع باستخدامها بدلا من شراء العديد من مستحضرات التجميل باهظة الثمن والمكلفة للغاية.