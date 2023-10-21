- 1/2
- 2/2
دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمتلك كل فرد منا هاتف ، يعرف بعضنا العديد من المعلومات الهامة التي من خلالها يستطيع التعامل بشكل كبير مع الهاتف ، وهناك الكثير منا ما يستخدم الهاتف في حياته اليومية بشكل دائم ، وهذا أكبر دليل علي دور الهاتف الهام بما فيه من خواص ومميزات متعددة، وتعد بعض من هذه المميزات سرا لا يعرف عنه الكثير ومن هذه الخواص التي لقيت اعجاب الكثير هي خاصية وضع الطيران التي كان يعتقدها البعض أنه يقتصر على تفعيله أثناء السفر بالطائرة فقط ، ولكن تم اكتشاف العديد من الاستخدامات التي لا يعرفها احد .
مميزات خاصية وضع الطيران بالجوال
تتعدد مميزات تفعيل هذه الخاصية بالهاتف المحمول حيث عند تنشيط وضع الطيران تعمل على ما يلي:
- عند إيقاف تشغيل البلوتوث يتم حماية بيانات الهاتف.
- تعمل على تسريع عملية شحن البطارية بوضع الطيران.
- عند إختيار وضع الطيران يتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً.
أهمية إستخدامات خاصية وضع الطيران
تستخدم شركات الطيران خاصية وضع الطيران في توجيه المسافرين إلى تفعيلها بعد الصعود على متن الطائرة لحظر المكالمات والرسائل أثناء السفر بالطائرة لكن من المهم الإستفادة من هذه الخاصية في عدة إستخدامات أخرى منها ما يلي كالآتي:
- تستخدم خاصية وضع الطيران للمساعدة في سرعة شحن الهاتف.
- تفعيل هذه الخاصية يحافظ على حماية البطارية لأطول فترة ممكنة.
- تفعيل وضع الطيران يسبب قطع الأتصال بالإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزاي عايشين ومنعرفش!!؟ هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. اتحداك لو كنت تعرفها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.