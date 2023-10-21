إزاي عايشين ومنعرفش!!؟ هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. اتحداك لو كنت تعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمتلك كل فرد منا هاتف ، يعرف بعضنا العديد من المعلومات الهامة التي من خلالها يستطيع التعامل بشكل كبير مع الهاتف ، وهناك الكثير منا ما يستخدم الهاتف في حياته اليومية بشكل دائم ، وهذا أكبر دليل علي دور الهاتف الهام بما فيه من خواص ومميزات متعددة، وتعد بعض من هذه المميزات سرا لا يعرف عنه الكثير ومن هذه الخواص التي لقيت اعجاب الكثير هي خاصية وضع الطيران التي كان يعتقدها البعض أنه يقتصر على تفعيله أثناء السفر بالطائرة فقط ، ولكن تم اكتشاف العديد من الاستخدامات التي لا يعرفها احد .

مميزات خاصية وضع الطيران بالجوال

تتعدد مميزات تفعيل هذه الخاصية بالهاتف المحمول حيث عند تنشيط وضع الطيران تعمل على ما يلي:

عند إيقاف تشغيل البلوتوث يتم حماية بيانات الهاتف.

تعمل على تسريع عملية شحن البطارية بوضع الطيران.

عند إختيار وضع الطيران يتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً.

أهمية إستخدامات خاصية وضع الطيران

تستخدم شركات الطيران خاصية وضع الطيران في توجيه المسافرين إلى تفعيلها بعد الصعود على متن الطائرة لحظر المكالمات والرسائل أثناء السفر بالطائرة لكن من المهم الإستفادة من هذه الخاصية في عدة إستخدامات أخرى منها ما يلي كالآتي: