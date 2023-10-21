عمرها ما تخطر على بال حد أبدا! .. اكتشف السر الخطير وراء وجود فتحة في أعلى حوض الحمام .. هتتصدم لما تعرف السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجود فتحة صغيرة مستطيلة أو دائرية تحت صنبور المياه في حوض الحمام، يتسائل الكثيرين عن أسباب صنع هذه الفتحة ولماذا هي موجودة في حوض الحمام دون حوض المطبخ؟، أسئلة كثيرة متعلقة بهذه الفتحة لذلك سنجيب لك في هذا المقال عن فوائد واستعمالات وجود هذه الفتحة، بالإضافة إلى ذكر بعض من طرق تنظيف وتلميع الحوض بمكونات موجودة في كل منزل.
سر وجود فتحة صغيرة داخل حوض الحمام
يتكون الحوض من صنبور مياه واحد تقع أسفل منه فتحة صغيرة، ومن استعمالاتها:
- تعمل هذه الفتحة على تسريب المياه في المواسير في حالة امتلاء الحوض بالمياه إن تم نسيان صنبورة المياه مفتوح.
- تعتبر فتحة تهوية الحوض وإخراج أي أوساخ من خلالها.
- تخلصك من أي مياه زائدة في حالة انسداد فتحات التخلص من الماء في الحوض.
- تمنع من حدوث ضغط هواء للماء والذي إن حدث يؤدي إلى تدفق وامتلاء الحمام بالماء الزائد.
طرق ونصائح لتنظيف حوض الحمام
يجب كل 3 أيام فعل هذه الوصفة وتنظيف الحوض بالكامل، إليك خطوات الوصفة:
- احضري إناء واخلطي فيه ربع كوب من الخل والقليل من عصير الليمون وربع كوب من سائل تنظيف المواعين لديكِ.
- أضيفي القليل من الكلور إن وجد.
- أضيفي كل هذه المكونات في وعاء به لتر من الماء وحركية جيدًا.
- قومي بسكب هذا المخلوط في زوايا حوض الحمام والفتحة التي تحت الصنبور وخطي الحوض بهذه المكونات بالكامل واتركيه 10 دقائق.
- بسلك مواعين قومي بغسل الحوض جيدًا وإزالة جميع الأوساخ التي في الزوايا و اشطفيه بالماء.
- الآن أصبح الحوض نظيف ويلمع، حافظي دائمًا على نظافته حتى لا يؤدي إلى إخراج روائح كريهة وتجمع البكتيريا.
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