دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة انقطاع التيار الكهربى واحدة من أكثر الأسباب التى تتسبب فى انقطاع الإنترنت فى المنازل، مما يتسبب فى توقف العديد من الخدمات أثناء ذلك.
وتستطيع تشغيل جهاز الراوتر فى منزلك والاستمتاع بخدمة الإنترنت بكل سهولة بدون أى كهرباء، عبر توصيل الرواتر بمصدر طاقة بديل وهو باور بانك.
لكن يجب أن يكون الراوتر مهيئ لي يتم توصيله بدون أى صعوبة بـ الباور بانك، وبالتالى يحل محل التوصيل التقليدى بالكهرباء.
لكى تتمكن من ذلك عليك توصيل جهاز الراوتر بـ “باور بانك” عن طريق كابل من نوع “USB A” من الطرفين، وبمجرد توصيله بالراوترسيبدأ فى العمل طبيعياً.
جدير بالذكر أنه عندما يعود التيار الكهربي بشكل طبيعي، عليك فصل الراوتر من الباور بانك، وتوصيله من جديد بالكهرباء التقليدية.
وبنفس الفكرة أيضاً يمكنك تشغيل الراوتر بجهاز “اللابتوب” الخاص بك، ويفضل أن تكون بطاريته مشحونة لتظل تعمل طوال فترة الإنقطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “فكرة متخطرش علي بال حد”.. تعرف على طريقه سحرية لتشغيل الراوتر في حال انقطاع الكهرباء لي فترات طويلة.. محدش هيقولك عليها غيري!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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