دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد القصافة من الأدوات الشخصية التي توجد في كافة المنازل ويستخدمها الكثير من الأفراد ، وهي أداة صغيرة تُستخدم بشكل شائع في العناية بالأظافر واليدين والقدمين، وتعد أحد أدوات العناية الشخصية الأساسية، وتأتي بأشكال وأحجام مختلفة، تتيح للأفراد تحديد شكل وطول ونعومة أظافرهم ،ومن المعتاد ان يتم استخدام هذه الاداه فقط للاظافر ،ولكن هناك عدد من الاستخدامات الأخرى للقصافة لا يعرفها عدد كبير من الأشخاص ،ولم يكن يتوقعها احد ، فعلي قدر سهولتها الا انه يجب الحرص الشديد في استعمالها. إستخدامات مذهلة للقصافة يمكن استخدامها في فتح كل من علب وزجاجات المياه الغازيه بسهوله او فتح البرطمانات التي لا يمكن فتحها بسهولة وذلك عن طريق استخدام الجزء العلوي المنحني في القصافة.

يستخدمها عدد كبير من الأشخاص في تثبيت عيدان البخور التقليدية وذلك عن طريق وضع عود البخور في الثقب الذي يوجد بها من الأعلى حيث أنه يتم وضع طبق مصنوع من البلاستيك تحتها من أجل سقوط الرماد فية وتثبيت القصافة حتى لا تسقط على الأرض.

يقوم البعض باستخدامها في العديد من الحرف اليدوية مثل فك البلاستيك أو قص الأسلاك أو في تثبيت الكروشية وذلك عن طريق وضع الخيوط في الفتحة التي توجد بها من اجل منع تعقدة واستخدامه بسهولة.

يتم استخدامها كحامل يوضع علية الهاتف من أجل مشاهدة كل من الأفلام والمسلسلات الطويلة.

يمكن استخدامها في فك وربط المسامير الصغيرة أو ازالة مسمار وتحريكة بسهولة وهذا من خلال استخدام اللسان الأمامي للقصافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طول عمرنا احنا بنستخدمها غلط .. 6 استخدامات عبقرية للقصافة ما طلعتش للاظافر بس .. اتحداك لو كنت تعرفها قبل كدا!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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