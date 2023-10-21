“فكرة عبقريه”.. لتنظيف الخلاط دون تعب نظفي اليوم للحفاظ عليه اطول فترة ممكنه ..ندمت اني معرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخلاط من الأجهزة الكهربائية المهمة في المطبخ، حيث يستخدم في العديد من الأغراض مثل فرم الخضروات والفواكه، وخفق البيض، وتحضير العصائر، وصنع الصلصات، وغيرها، ومع كثرة الاستخدام اليومي ، يتراكم الطين والبقايا الغذائية على الخلاط، مما قد يؤثر على أدائه ويجعله أقل كفاءة، وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة تنظيف الخلاط عن طريق وضع سلك المواعين، وهذه الطريقة بسيطة وفعالة، ولا تتطلب استخدام مواد كيميائية قاسية.

طريقة تنظيف الخلاط عن طريق وضع سلك المواعين

الأدوات والمواد

سلك مواعين،ماءصابون سائل، قفازات مطاطية،خطوات تنظيف الخلاط بسلك المواعين فصل الخلاط عن الكهرباء.ضعي قطعة من سلك المواعين في الدورق.أضيفي كمية كافية من الماء إلى الدورق لتغطية سلك المواعين.أضيفي ملعقتين كبيرتين من الصابون السائل.ارتدي القفازات المطاطية.شغلي الخلاط لبضع دقائق.اشطفي الدورق بالماء النظيف.

نصائح عند تنظيف الخلاطإذا كان الخلاط يحتوي على سكاكين حادة، فتأكدي من ارتداء القفازات المطاطية لحمايتك من الجروح.إذا كان هناك بقايا طعام عالقة في الخلاط، فيمكنك استخدام فرشاة أسنان قديمة أو قطعة قماش لتنظيفها.يجب ان يتم تكرير هذه العملية كل أسبوعين للحفاظ على الخلاط نظيفًا ويعمل بشكل جيد.