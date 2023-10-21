” مش هتشوفيهم في بيتك تاني أبداً” .. طرق طبيعية سحرية ومضمونة 100% للتخلص من الأبراص والصراصير والحشرات المنزلية وطردها خارج المنزل بدون أي مبيد حشري .. مش هتستغني عنها أبداً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الزواحف والحشرات مشكلة كبيرة ويجب القضاء عليها لحماية الإنسان والحفاظ على صحته من أي أضرار تلحق به، ويلجأ ربة المنزل إلى إستخدام المبيدات الحشرية لكن ليس كلها تعمل أو تعطي النتيجة المرغوبة وتؤثر بشكل سلبي ولا يفضل إستخدامها بشكل كبير لإن لها تأثيرات على البيئة وهذا ما سنوضحه في المقال التالي.

خلطة طبيعية لطرد الحشرات المنزلية

يوجد طريقة سحرية من مكونات طبيعية وسهلة متوفرة في كل منزل لطرد الأبراص والحشرات المنزلية وهي كالتالي:

المكونات:

حبة من الفلفل الحار.

الزيوت العطرية.

فصين من الثوم.

ملعقة من الخل الأبيض.

طريقة الإستخدام:

نضع المكونات كلها في وعاء ومزجها بشكل جيد.

نضع الخليط في زجاجة بها بخاخة.

رش بالبخاخة هذا الخليط في أنحاء المنزل في أماكن وجود الحشرات وخاصة الحمام.

التأكد من الرش في الأماكن الضيقة وتكرار هذا بشكل أسبوعي حتى القضاء على هذه الحشرات.

كيفية طرد الأبراص من المنزل

يوجد عدة طرق مختلفة وفعالة حتى تقوم بطرد الحشرات والأبراص من المنزل بسهولة نذكر منها الآتي:

الخل والليمون: يساعد وضع الخليط من الخل الأبيض وعصير الليمون ومعلقة فلفل حار في الزجاجة بها بخاخة على طرد الأبراص بسهولة عن طريق رش المنزل بهذا الخليط.

قشر البيض: تخاف الأبراص وتهرب عندما ترى قشر البيض لأنها تظنه بيض الثعابين لذلك يتم كسر قشر البيض ووضعه في أرجاء المنزل.

الخميرة: نضع الخميرة مع الملح والليمون فهذا يساعد في التخلص من الحشرات والأبراص.

تعد الوصفات السابقة لأنها طبيعية ولا تسبب أي أضرار سلبية على البيئة ولا على صحة الإنسان، ويمكن القيام بالإحيتاجات اللازمة عن طريق سد الثغور وإصلاح الجدران ورش الأماكن الضيقة وتنظيف الأماكن يساعد على تجنب وجود هذه الحشرات.