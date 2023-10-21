«الف مبروك سيارة الغلابة وصلت» .. سعرها 130 ألف جنيه فقط يا بلاش !!…مواصفات أشهر سيارة ألمانية في مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالنسبة لعشاق السيارات الذين يستمتعون بالقيادة، تبرز سيارة أوبل فيكترا كواحدة من أشهر وأكثر السيارات الألمانية الفاخرة المستخدمة انتشارًا واستخدامًا في السوق المصرية المحلية للسيارات المستعملة. ويعود هذا الشهرة إلى مجموعة من الميزات الرائعة التي تميز هذه السيارة، بالإضافة إلى سعرها التنافسي، شهدت هذه السيارات المستعملة زيادة كبيرة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك نتيجة لارتفاع سعر السيارات بشكل غير مسبوق في الأسواق.

بدءًا من غزو روسيا لأوكرانيا ومن ثم الاضطرابات التي حدثت في تلك الحالة، مما أدى إلى زيادة مفاجئة وكبيرة في أسعار السيارات، ونقص في وسائل النقل ومنع عالمي للإمدادات.

في الأقسام التالية سنستكشف مواصفات وقياسات هذه السيارة الألمانية المهمة، بالإضافة إلى معلومات أساسية حول عملية شرائها.

مواصفات سيارة أوبل فيكترا

في عام 1994، كانت أوبل فيكترا مجهزة بناقل حركة يدوي يُعرف بالناقل اليدوي خمس السرعات. كانت معظم الإصدارات المخصصة تحتوي أيضًا على ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، بالإضافة إلى برامج متنوعة للجر الأمامي ونظام إلكتروني لحقن الوقود. كان للمحرك قوة تصل إلى 74 حصانًا، مما يعني أن لديه سعة 1600 سي سي وأسطوانات.

قياسات وأبعاد سيارة أوبل فيكترا موديل 1994

كانت الطول الكلي مقداره 4480 مترًا، والعرض الكلي 1710 مترًا، والارتفاع الكلي 1430 مترًا، وكانت قاعدة العجلات بالضبط 2800 مترًا. كان وزن السيارة حوالي 1185 كيلوجرامًا، وكانت سعة خزان الوقود 45 لترًا. وفقًا لمنصة مبيعات عبر الإنترنت، كانت هناك أوبل فيكترا موديل 1998 بعداد كيلومتري يبلغ 150,000 كيلومتر وكانت متاحة بخيارات رش خارجية وداخلية.