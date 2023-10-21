ضاع عمرنا كله واحنا نجهل تماماً مدى أهميته…. لن تصدق ماذا يحدث عند تشغيل الهاتف على وضع الطيران .. هتنبهر من اللي بيعمله!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد خاصية وضع الطيران من الأدوات الأساسية في هواتف المحمول، لكن يجهل الكثير من المستخدمين أن لها إستخدامات هامة ويعتقد البعض أنه يتم تفعيلها فقط عند الصعود على الطائرة أثناء السفر، وأنها تقوم بإيقاف كل إتصالات الهاتف لكن هذه الخاصية لها فوائد عديدة وهامة في ضبط الهاتف ونلاحظ أن وظائف هذا الوضع واحدة من في كل أنواع الهاتف وهذا سنوضحه في المقال التالي.
مميزات وضع الطيران بالهاتف
يوجد العديد من المميزات لوضع الطيران عند تنشيطه على الهاتف المحمول نذكر منها مايلي:
- تعمل على حماية بيانات الهاتف المحمول.
- تساعد على تسريع عملية شحن بطارية الهاتف المحمول عند تشغيل وضع الطيران.
- يتم إيقاف تشغيل خاصية البلوتوث عند تفعيل وضع الطيران.
إستخدامات وضع الطيران بالهاتف
يوجد عدة إستخدامات هامة عند تفعيل وضع الطيران بالهواتف الذكية وهي على النحو التالي:
- يقوم هذا الوضع بإيقاف إتصال الهاتف بشبكة الإتصال العادية.
- يقوم بإيقاف البحث عن شبكات الواي فاي القريبة من الهاتف.
- يؤدي إلى تفعيل وضع الطيران إلى إيقاف البلوتوث ويمنع المستخدم من الإتصال اللاسلكي مع أي هاتف.
- يقوم بمنع إستقبال إشارات الـ GPS.
- لن نحتاج إلى إغلاق الهاتف عند تفعيل هذا الوضع.
- وضع الطيران يحافظ على عمر البطارية بشكل أكبر لأنه يمنع إتصال الهاتف بأي شبكة أو البحث عنها.
- قطع الإتصال بالإنترنت مما يجعل الأطفال يتركون اللعب بالهاتف.
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