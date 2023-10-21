«هتندم ندم عمرك لو حصل كدا»..عاجل فصل الموظف وغرامة 200 ألف جنيه حسب قانون العمل الجديد 2023 .. مفيش هزار تاني في الشغل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف الأسباب وراء فصل موظف وفرض غرامة مالية قدرها 200,000 جنيه، حيث تهدف قوانين البلاد إلى إحداث تغييرات إيجابية في ثقافة العمل وسلوك الموظفين، تعزز هذه القوانين من العدالة في الوكالات الحكومية، وهي ذات أهمية كبيرة، وتفرض عقوبات على الموظفين في حالة انتهاك معايير العمل والسلوك الأخلاقي، تم اتخاذ قرارات حاسمة ضد العديد من الموظفين لتجاوزهم لبعض الحدود المحددة، من خلال موقعنا

عندما يُثبت أن أي عامل في النظام الإداري للدولة يستخدم المخدرات، يتم فصله على الفور وفقًا للقانون، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية إضافية. تنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين في القطاعات الحكومية. ووفقًا للمادة 2 من هذا القانون، يُطلب من الأفراد إثبات خاليتهم من تعاطي المخدرات بانتظام من خلال تحاليل يجريها الجهات المختصة. يجب على العمال الكشف بشكل صريح عن الأدوية التي يتناولونها، يمكن إجراء فحوصات عشوائية بشكل دوري، ويُجريها العمال بأنفسهم. إذا تم تأكيد انتهاك القاعدة، يواجه العامل إيقافًا مؤقتًا عن العمل يمكن أن يصل إلى ثلاثة أشهر أو حتى يتم التحقق من نتائج التحليل، ويحصل على نصف راتبه خلال هذه الفترة.

بالإضافة إلى ذلك إذا رفض أي شخص أو حاول تجنب اختبار المخدرات دون عذر مقبول أثناء العمل، يُعتبر ذلك سببًا لإنهاء خدمته، مهمة تحديد الضوابط والقواعد لتنفيذ هذا الإجراء هي مسؤولية اللوائح التنفيذية، ينص القانون على فصل الموظف وفرض غرامة مالية قدرها 200,000 جنيه. علاوة على ذلك، أي شخص يُثبت أنه سمح بالتعيين العمد، أو الاستعانة، أو المساعدة، أو الاستمرار في العمل لشخص يُثبت أنه متعاطي للمخدرات في الكيانات المذكورة في المادة الثانية يُعاقب بالسجن وغرامة تتراوح بين 100,000 و200,000 جنيه مصري.