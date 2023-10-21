مش هتروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتنضفها ببلاش!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني كثير من الناس من مشكلة تراكم طبقة من الشمع بالأذن من الداخل مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق وأحيانا يصل الأمر إلى الإحساس بالألم الشديد ولابد من تنظيف وإزالة طبقة الشمع للتخلص من هذا الشعور وقد يصعب على البعض الذهاب للطبيب المختص في وقت معين لفعل هذا ويبحث عن طريقة لتنظيف الأذن ،لذا سوف نوضح طريقة سهلة وصحيحة لتنظيف الأذن بالمنزل وإزالة الشمع عنها دون إلحاق الضرر بها.

كيفية إزالة طبقة الشمع الموجودة داخل الأذن

عند تعرض الأذن للألم بسبب طبقة الشمع الموجودة بداخلها فيجب إزالة تلك الطبقة وفي حالة عدم القدرة للذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء ذلك الأمر فمن الممكن القيام بتنظيف الأذن بالمنزل ولكن يجب الحذر الشديد أثناء إزالة الشمع حتي لا يحدث ضرر بالاذن لأنها عضو حساس جداً بالجسم فيحتاج الأمر إلي خطوات معينة للوصول إلى أفضل نتيجة.

خطوات تنظيف الأذن وإزالة طبقة الشمع منها بالمنزل

في حالة الألم الشديد بالأذن بسبب الشمع الموجود بها ولا يمكن الذهاب إلى مختص عندها يمكن اتباع الخطوات التالية لتنظيفها: