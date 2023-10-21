هام وعاجل .. الحكومة تُصدر قرارها الأخير بشأن الزيادة الأخيرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض أعرب عن امتنانه البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقته على مجموعة من القرارات التنموية المتنوعة. تلك القرارات أسهمت بشكل كبير في تحسين دخل المواطنين وتوفير حياة كريمة للجميع، تضمنت هذه الإجراءات منحًا استثنائية وزيادات في المعاشات ومعاش تكافل وكرامة، تعكس هذه الخطوات الرؤية الواضحة للدولة في حماية المواطنين من أي أزمات قد تواجههم. يجدر بالذكر أن هذه الزيادات جاءت في إطار احتفالات المولد النبوي الشريف.
زيادة المعاشات ومعاش تكافل وكرامة
جمال عوض أوضح أنه بعد صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستهدفة لدعم المواطن المصري وبزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للرواتب وبالإضافة إلى توفير زيادة استثنائية تبلغ حوالي 300 جنيه، والتي من المقرر تنفيذها اعتبارًا من أكتوبر 2023، وتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 20 سبتمبر 2023 وبعد ذلك تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب حيث سيتم بدء مناقشته خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.
الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2023
للاستعلام عن العلاوات الخمس يرجى اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع هيئة التأمينات الاجتماعية في البداية.
- أدخل اسم المستفيد ورقم البطاقة الشخصية.
- انقر مباشرة على زر “تسجيل الدخول” للوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع.
- اختر “الخدمات الحكومية” من القائمة المتاحة.
- حدد الخدمة التي ترغب في الحصول عليها، وفي هذه الحالة هي “العلاوات الخمس”.
- انقر على زر “استعلام” للحصول على تفاصيل العلاوة.
- ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالعلاوة بما في ذلك قيمتها وتاريخ صرفها المحدد.
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