هام وعاجل .. الحكومة تُصدر قرارها الأخير بشأن الزيادة الأخيرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض أعرب عن امتنانه البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقته على مجموعة من القرارات التنموية المتنوعة. تلك القرارات أسهمت بشكل كبير في تحسين دخل المواطنين وتوفير حياة كريمة للجميع، تضمنت هذه الإجراءات منحًا استثنائية وزيادات في المعاشات ومعاش تكافل وكرامة، تعكس هذه الخطوات الرؤية الواضحة للدولة في حماية المواطنين من أي أزمات قد تواجههم. يجدر بالذكر أن هذه الزيادات جاءت في إطار احتفالات المولد النبوي الشريف.

زيادة المعاشات ومعاش تكافل وكرامة

جمال عوض أوضح أنه بعد صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستهدفة لدعم المواطن المصري وبزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للرواتب وبالإضافة إلى توفير زيادة استثنائية تبلغ حوالي 300 جنيه، والتي من المقرر تنفيذها اعتبارًا من أكتوبر 2023، وتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 20 سبتمبر 2023 وبعد ذلك تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب حيث سيتم بدء مناقشته خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

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