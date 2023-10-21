دوت الخليج - كتب احمد صلاح - علاج البواسير والتخلص منها نهائياً مع هذه الوصفات الطبيعية المميزة,

علاج البواسير من الأمور التي تشغل الكثير من الأشخاص من الرجال والنساء، وتزيد نسبة النساء الذين يعانون من ظهور البواسير وتحولها في كثير من الأحيان إلى شروخ شرجية فتصبح أكثر إيلاماً، إذا كنت قد تعبت من البحث عن طرق للتخلص من البواسير ولا تُفضل الحل الجراحي فإننا نقدم لك هذه الوصفات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في القضاء على البواسير نهائياً بفضل الله بعيداً عن العمليات الجراحية.

أسباب الإصابة بالبواسير

توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بالبواسير قد يكون بعضها وراثيا وقد يكون غير ذلك وأحيانا ما يكون السبب غير معروف، وتزيد إحتمالية الإصابة بها مع تقدم عمر الإنسان ومن بين مسبباتها:

الحمل: حيث يتسبب ضغط وزن الجنين على المنطقة أسفل البطن إلى الإصابة بالبواسير وقد تختفي بعد الولادة أو تستمر لدى المرأة.

الإصابة الإسهال أو الإمساك الشديد.

زيادة الوزن.

رفع الأثقال بصورة مستمرة.

أعراض البواسير:

لكي تكتشف أنك مريض بالبواسير سوف تلاحظ وجود مجموعة من الأعراض وهي:

الإحساس بألم شديد وصعوبة في التبرز.

وجود دم على البراز أو فتحة الشرج.

الشعور بالحكة في منطقة الشرج، بعد استبعاد الحكة الناتجة عن الإصابة بالديدان أو البلهارسيا.

الإحساس بألم في منطقة الشرج عند الجلوس.

إزالة البواسير بالعسل وزيت الزيتون:

وصفة بسيطة جداً تساعدك على التخلص من آلام البواسير ستحتاجين إلى ملعقة من عسل النحل وملعقة من شمع العسل وملعقة من زيت الزيتون لتصنعي هذه الوصفة فمن المعروف أن فوائد عسل النحل عظيمة ومتعددة.

يجب عليكِ إذابة شمع العسل أولاً بوضعه في حمام ماء ساخن ويتم ذلك بغلي الماء في إناء ثم وضع قطعة شمع العسل في طبق استانلس ستيل أو طبق زجاجي يتحمل الحرارة ثم ضعي الطبق الذي يحتوي على قطعة الشمع في الماء المغلي بحيث يذيب البخار الناتج عن عملية غليان الماء الشمع مع الحفاظ على خصائصه الطبيعية.

بعد تمام ذوبان الشمع ارفعيه من على النار وأضيفي إليه ملعقة العسل وزيت الزيتون وقلبي جيداً ثم ضعيه في مرطبان صغير في الثلاجة وادهني البواسير منه صباحاً ومساءً.

علاج البواسير باستخدام الصبار

الصبار من النباتات الفعالة جداً في علاج البواسير كما أن له العديد من الفوائد للجسم كله والشعر والبشرة، وقد أثبت الصبار فاعليته في التخلص من البواسير عند استخدامه بانتظام.

يمكنك استخدام الصبار للبواسير والشرخ الشرجي فهو يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة نظراً لاحتوائه على مجموعة من المواد المضادة للالتهابات الأمر الذي يساعد في التخلص من آلام البواسير واختفاءها مع الاستعمال المتكرر.

يتم إحضار ورقة من صبار الألوفيرا وتدهن منطقة البواسير أو الشرخ الشرجي بالجيل الداخلي يومياً صباحاً ومساءً مع مراعاة الجزء العلوي من الورقة عند الاستخدام في كل مرة لأن تحول الجيل إلى اللون الأصفر يعني أنه قد فسد ولا يصلح للاستخدام، يمكنك أيضاً حفظ جيل الصبار في الفريزر بعد استخراج الجيل كله وضربه في الخلاط مع قليل من زيت الزيتون والماء حتى يتحول إلى جيل سائل ثم صبيه في مكعبات الثلج وضعيه في الفريزر ويتم استخراج مكعب جيل الألوفيرا عند الاستخدام فالثلج أيضاً يساعد في التخلص من الألم الذي تسببه البواسير خاصة عند تناول مريض البواسير لأكلات حارة.

معالجة البواسير بالثوم:

من الوصفات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها أيضاً في معالجة البواسير وصفة الثوم وزيت الزيتون ، عليكِ غلي 7 أو8 فصوص من الثوم كبير الحجم في الماء ثم تقشيره وهرسه جيداً بعد ذلك أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وربع ملعقة من الزعتر المطحون، وتدهن بها المنطقة بعد تنظيفها جيداً مرتين إلى ثلاث مرات يومياً وقبل النوم يتم دهن المنطقة بزيت الزيتون.

أدوية علاج البواسير:

يمكنك أيضاً استخدام “كريم فاكتو” لعلاج البواسير من الصيدلية بالتبادل مع هذه الوصفات فهو من الكريمات التي أثبتت فاعليتها، كما يستخدم لبوس “فاكتو” الشرجي لعلاج البواسير الداخلية أيضاً، وسعر كريم فاكتو في السوق المصري 33.755 جنيهاً، أما سعر لبوس فاكتو فهو 30 جنيهاً.

أيضاً يوجد في الصيدليات كريم بروكتو 4 وسعره 6.5 جنيهاً فقط ولها تأثير علاجي ممتاز.

علاج البواسير بالثلج:

يساعد تدليك المنطقة المصابة بالثلج على حدوث انقباض للأوعية الدموية في تلك المنطقة الأمر الذي يساعد على تقليل التورم، ويمكن تكرار هذه الطريقة مرتين إلى ثلاث مرات يومياً فهي تساعد على تخفيف الألم.

علاج البواسير بالماء الدافئ:

عن طريق الجلوس في الماء الدافئ يومياً لمدة 5 إلى 10 دقائق يساعد ذلك على تخفيف الألم والإحساس بالراحة وتسهيل عملية الإخراج أيضاً.

إذا كانت لديكم أي تساؤلات أخرى فيما يخص البواسير يمكنكم سؤالنا في التعليقات.

علاج البواسير بقشر الرمان

مكونات الوصفة

شمع عسل نحل طبيعي.

زيت زيتون.

مر بطارخ أو ما يعرف بالمرة.

قشر رمان مجفف ومطحون طحن ناعم.

طريقة تحضير الوصفة

يتم خلط ملعقتين كبيرتين من قشر الرمان المطحون مع قطعتين من المرة ملء ملعقة كبيرة يتم طحنها مع قشر الرمان.

تضاف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون المعصور على البارد ويمكن زيادة نصف ملعقة من الزيت حسب احتياج الوصفة.

بعد خلط المكونات السابقة جيداً يضاف إليها مقدار ملعقة من شمع العسل بعد إذابته في حمام مائي للحصول على قوام كريمي للوصفة.