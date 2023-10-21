” مش هتشوفيهم في بيتك تاني أبداً” .. طرق طبيعية سحرية ومضمونة 100% للتخلص من الأبراص والصراصير والحشرات المنزلية وطردها خارج المنزل بدون أي مبيد حشري .. مش هتستغني عنها أبداً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشكل الحشرات والزواحف مشكلة كبيرة لربة المنزل في كيفية القضاء عليها والحفاظ على أفراد أسرتها من أي أضرار وأمراض قد تلحق بهم، ورغم كثرة أنواع المبيدات الحشرية من الأسواق إلا إنها تؤثر بشكل سلبي على الصحة ولا يفضل إستخدامها لما لها من أثار سلبية على البيئة و سنتعرف في هذا المقال التالي على طرق طبيعية وآمنة للقضاء على الحشرات دون أي أضرار.

طرق طبيعية لطرد الأبراص والحشرات المنزلية

توجد خلطة طبيعية سحرية لطرد أي نوع الحشرات وهي كما يلي:

المكونات:

فصين من الثوم.

الزيوت العطرية.

حبة من الفلفل الحار.

معلقة من الخل الأبيض.

طريقة الإستخدام:

نمزج المكونات كلنا في وعاء بشكل جيد.

نضع الخليط في زجاجة بها بخاخة.

رش الخليط في أرجاء المنزل في أماكن تواجد الحشرات خاصة الحمام ومداخل المنزل.

رش الأماكن الضيقة وتكرار هذا بشكل أسبوعي حتى تختفي هذه الحشرات في المنزل.

طرق مختلفة لطرد الأبراص من المنزل

يوجد عدة طرق فعالة لطرد الأبراص بسهولة منها ما يلي:

قشر البيض: حيث يتم تكسيره إلى قطع صغيرة جدا ووضعها في أماكن وجودها حيث إنها تهرب على الفور لإعتقادها أنها بيض يتبع للثعابين.

الخل والليمون: يساعد في طرد الأبراص عن طريق وضع خليط من الكل الأبيض وعصير الليمون ومعلقة كبيرة من الفلفل الحار في بخاخة ورش أطراف المنزل.

الخميرة: حيث يمكن إستخدامها مع الملح والليمون للتخلص من الحشرات والأبراص بكل سهولة وبشكل منتظم.

لذلك يعد من الأفضل إستخدام هذه الوصفات الطبيعية غير المؤثرة على الصحة، وعمل أي تصليحات يحتاج إليها المنزل من إصلاح الثقوب الموجودة في الجدران ورش الأماكن الضيقة بإستمرار وإغلاق الأماكن التي تدخل منها.