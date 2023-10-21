كل حاجه بقت مربوطه ببعضها.. طريقة تتبع اصدقائك على خرائط جوجل بكل سهولة .. تعرف عليها الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح من السهل اليوم الوصول إلى أصدقائك أو أولادك وغيرهم من الأشخاص المتوفرين بقائمة جهات الاتصال الخاصة بك بمنتهى السهولة وتمكن من معرفة أماكن تواجدهم دون سؤالهم وذلك عن طريق تطبيق أو برنامج خرائط جوجل ، وهذه الخدمة لا تعمل إلا بعد موافقة الطرفين عن طريق تفعيل المشاركة بين الطرفين لهذا التطبيق، وهذا التطبيق أصبح وسيلة فعالة وهامة للآباء والأمهات تمكنهم من تتبع تحركات ابنائهم للاطمئنان عليهم.

كيفية تتبع تحركات الأشخاص عبر خرائط جوجل

لكي تتمكن من تتبع شخص ما من اصدقائك أو أهلك عبر خرائط جوجل لابد من تفعيل مشاركة البرنامج بين الطرفين عبر الخطوات التالية:

البدء بتفعيل وتشغيل التطبيق على جهازك.

تظهر امامك شاشة انقر منها على “الصورة الرمزية”

قم باختيار مشاركة الموقع من بين الخيارات المتاحة.

تحديد الأشخاص الذين ترغب في متابعة أماكنهم عن طريق جهات الاتصال لديك.

بعدها تستطيع معرفة مكان تواجد الشخص عن طريق تشغيل التطبيق وتكبير اسمه على الخريطة.

طريقة ارسال طلب للشخص لتتمكن من تتبعه

إذا كان الجهاز الخاص بالشخص الذي تود تتبعه موجود بالقرب منك كما لو كان خاص بأحد أفراد أسرتك من الأبناء ونحوهم فبإمكانك مشاركة الموقع بسهولة بإجراء الخطوات السابقة ، أما في حالة كان الشخص المراد تتبعه من الاصدقاء أو المعارف لابد من إرسال رسالة أو طلب عبر البرنامج لقبول طلب الإذن بالسماح للبرنامج بالتتابع وإذا تم رفض طلب التتبع لا يمكن للتطبيق تتبعه بأي حال من الأحوال.