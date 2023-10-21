- 1/2
- 2/2
دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الإنترنت ضرورة من ضروريات الحياة في كل منزل ولا يمكن الأستغناء عنه، لأنه يستخدم في إنجاز الأعمال والإتصال بين الأفراد حول العالم والبحث ومواقع التواصل الإجتماعي وتبادل الرسائل ومعرفة الأخبار وإستخدام التطبيقات المتنوعة، ويستخدم الناس الباقات والإشتراكات الشهرية لجهاز الراوتر وتجديد الباقة كل شهر، لكن يواجه الجميع مشكلة ضعف الإتصال بشبكة الإنترنت الهوائية، ويعود هذا إلي عدة أسباب منها مكان وضع جهاز الراوتر ومدى تأثيره على العمل بشكل جيد وهذا سنوضحه بالتفصيل في السطور الآتية.
أفضل مكان لجهاز الراوتر
بعد بحث مكثف لعلماء التكنولوجيا تم إثبات إن أنسب مكان يمكن وضع جهاز الراوتر به والحصول على سرعة إنترنت عالية عن طريق ما يلي:
- وضع جهاز الراوتر في مكان مرتفع داخل المنزل للحصول على إشارة قوية.
- عدم وضع جهاز الراوتر بجانب المدفئة لأنه يصعب من الحصول على شبكة جيدة.
- وضع الراوتر في مكان مفتوح في منتصف المنزل لتوزيع إشارة الإنترنت على جميع الغرف.
- تعديل إعدادات واجهة الراوتر لتحسين من أداؤه.
- تحديث البرامج والتحديثات لتساعد على تحسين أداء الشبكة.
- إبعاد جهاز الراوتر عن أي معدن حتى لا يؤثر على أشعة الراوتر.
أسباب تؤدي إلى بطء شبكة الإنترنت
يعاني مستخدمين جهاز الراوتر من مشكلة إنقطاع الإنترنت وقلة سرعته ولهذه المشكلة يوجد العديد من الأسباب منها:
- قد تكون أسلاك الراوتر ضعيفه فتحتاج إلى أسلاك خاصة بموجات الإنترنت.
- الإستعانة بفني متخصص لإمكانية وجود عطل في جهاز الراوتر.
- الإزدحام على الشبكة العامة يؤدي إلى إنقطاع الإنترنت بشكل مؤقت.
- قد تكون تأثيرات متعلقة بحاله الطقس من سقوط الأمطار والعواصف الشديدة التي تؤثر علي أداء الشبكة.
- حدوث خطأ ما في الشبكة المحلية.
- صيانة وتحديث الشبكة يؤدي إلى إنقطاع الإنترنت بشكل مؤقت.
- كثرة الأشخاص الذين في المنزل يشكل ضغط علي الجهاز فيؤدي إلى إنقطاع الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرك بتحطة في المكان غلط .. أفضل الأماكن التي يجب وضع الراوتر بها حتى تزداد سرعة النت إلى ثلاثة أضعاف .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.