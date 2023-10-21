دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واتساب يتوقف على هذه الهواتف بداية من 24 أكتوبر| هل موبايلك منهم ؟ تعرف على نوع اصدار هاتفك!,

واتساب يتوقف على هذه الهواتف بداية من 24 أكتوبر| هل موبايلك منهم ؟ تعرف على نوع اصدار هاتفك!,

أعلنت شركة واتساب أن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض أجهزة أندرويد هذا الشهر، وستفقد الخطوة الجديدة المستخدمين إمكانية تبادل الرسائل ابتداءً من 24 أكتوبر، وستؤثر هذه التغييرات على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولن يتأثر مالكو iPhone بها، حيث سيحتاج تطبيق WhatsApp إلى إصدار أندرويد 5.0 على الأقل للعمل، وسيتم إنهاء الدعم للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.1 – المسمى أيضًا بأندرويد Jelly Bean.توقف واتساب على هذه الهواتف

وستضطر المستخدمون الذين لديهم هواتف ذكية قديمة، والتي قد تشمل نماذج من Samsung وSony وHTC وLG، إلى تحديث هواتفهم أو استبدالها بأخرى جديدة، وقال واتساب في موقعه على الإنترنت: “سيتم دعم إصدار 5.0 والأحدث من نظام التشغيل أندرويد فقط اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023″، و”عند التحقق من حسابك، يجب أن يكون هاتفك قادرًا على استقبال رسائل SMS أو مكالمات هاتفية”، “ولا نقبلإذا كنت ترغب في معرفة إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفك، يمكنك اتباع هذه الخطوات:افتح الإعدادات.

انزل إلى الأسفل وابحث عن حول الهاتف.

يجب أن تجد رقم إصدار أندرويد الخاص بك في هذا المكان.

يجب أن يكون إصدار أندرويد 5.0 أو أعلى.

يرجى ملاحظة أن نظام التشغيل أندرويد 4.1 – المعروف باسم Jelly Bean – صُدر قبل حوالي عشر سنوات، وأوقفت Google دعمها له، مما يجعل استخدامه خطيرًا، ولا تحصل البرامج غير المحصولة على تحديثات ضرورية لإصلاح أية ثغرات أمنية قد تظهر، والتي قد يستغلها المخترقون.قائمة الهواتف التي لن تدعم واتساب بعد 24 أكتوبر

Nexus 7 (upgradable to Android 4.2)

Samsung Galaxy Note 2

HTC One

Sony Xperia Z

LG Optimus G Pro

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

HTC SensationSony Xperia S2

Motorola Xoom

Samsung Galaxy Tab 10.1

Asus Eee Pad Transformer

Acer Iconia Tab A5003

Samsung Galaxy S

HTC Desire HD

LG Optimus 2X

Sony Ericsson Xperia Arc3