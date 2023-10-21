تعمل ايه لو الماكينة بلعتها…طريقة عبقرية لإخراج الفيزا من ماكينة الصراف الآلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحيانا قد يواجه احدنا مشكلة ليس له أي يد فيها بل وتتسبب هذه المشكلة في تعكير صفوه، وهذه المشكلة من البديهي أن تحدث مع الكثير من الناس فقد يذهب أحدنا إلى ماكينة الصراف الآلي ATM لسحب المرتب أو سحب بعض النقود ويتفاجأ بأن البطاقة تم سحبها وابتلاعها بواسطة الماكينة ولا توجد طريقة لإخراجها، وذلك قد يكون بسبب عطل أصابها أو قيامك بعمل خطوة خاطئة أثناء عملية السحب، ولكن لا تقلق فمن خلال هذا المقال سوف نساعدك على إخراج البطاقة بسهولة بدون أي خطوات صعبة، فقط تابعوا معنا.

خطوات استعادة الفيزا المسحوبة في الماكينة

إذا تم سحب البطاقة يجب عليك القيام بالآتي حتى يمكنك الحصول عليها مرة أخرى، فقط اتبع الخطوات التالية:

1- في البداية قم بالاتصال بخدمة العملاء للبنك بشكل فوري من أجل الإبلاغ عن المشكلة، سوف يطلب منك تقديم تفاصيل معينة مثل تاريخ السحب ورقم الماكينة أو الجهاز.

2- في حالة إذا ما كانت الماكينة تابعة للبنك الخاص بك سيتم الاحتفاظ بالبطاقة هناك حتى تقوم باستلامها مرة أخرى.

3- وفي حالة سحبها في ماكينة خاصة ببنك آخر غير ماكينة البنك الخاص بك، فقد تفقدها نهائيًا، وسوف يتم تعويضك ببطاقة جديدة خلال وقت قصير.

وقد يتسائل البعض عن الأسباب التي أدت إلى سحب البطاقة داخل الماكينة على الرغم من أن هناك أشخاصا يقومون بالسحب أمامه ولا تقم الماكينة بسحب بطاقاتهم، ومن أسباب سحب الماكينة للبطاقة:

1- حدوث عطل في ماكينة الصرف الآلي.

2- تأخر المستخدم في إدخال كلمة المرور الخاصة به.

3- ويمكن أن يكون السبب هو إدخال رمز المرور بشكل خاطئ لثلاث مرات متتالية.

4- انتهاء صلاحية البطاقة.