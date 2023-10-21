دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بياض خرافي من دهنة واحدة من الخلطة اليابانية لتبييض الوجه وازالة اي اسمرار وبقع غامقة نهائياً,

تختلف أنواع الوصفات التي يمكن من خلالها تبييض الوجه بسهولة في المنزل والتي تتنوع حسب المكونات التي تحتوي عليها وكذلك التأثير الذي تحدثه عند القيام بها، وتعد الوصفة اليابانية من أهم الوصفات التي تم اكتشافها مؤخراً والتي تساعد في الحصول على بشرة بيضاء صافية كما أنه يساعد على علاج جميع مشكلات البشرة مثل البقع والتصبغات وحب الشباب.

وصفة كريم الأرز لتبييض الوجه

تعد وصفات الأرز من أهم الوصفات التي تساعد على تفتيح لون البشرة وكذلك التخلص من العيوب المختلفة مثل الحبوب والتصبغات والبقع الداكنة لما يحتوي عليه من مكونات مفيدة البشرة وكذلك الشعر، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أهم طرق عمل وصفات الأرز بخطوات بسيطة في المنزل والحصول على نتائج ممتازة.

يتم وضع كمية مناسبة من الأرز على النار ويتم إضافة الماء إليه وبعد ذلك يتم خلطهم جيدًا وتركه على النار حوالي ربع ساعة.

لابد من ترك الخليط حتى يهدأ تمامًا وبعد ذلك يتم تصفيته من الماء جيدًا.

يتم خلط الأرز المسلوق مع الحليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي مناسب.

بعد ذلك يتم إضافة كمية من العسل إلى الخليط ويتم خلطه عدة مرات.

يتم ترك الخليط حوالي نصف ساعة ومن ثم يتم القيام بتطبيقها على الوجه مباشرة مع القيام ببعض الحركات الدائرية.

لابد من ترك الوصفة على البشرة حوالي نصف ساعة حتى تجف تمامًا وبعد ذلك يتم غسلها بالماء البارد.

يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا وسوف يتم ملاحظة بياض البشرة من الاستخدام الأول.

وصفة الأرز والزبادي لتبييض الوجه

يتم وضع وعاء مناسب على النار ويتم إضافة الأرز إليه مع القليل من الماء ويتم تركها حتى يغلي تمامًا.

بعد ذلك يتم تصفية الماء وإضافة الأرز المسلوق إلى العسل والزبادي ويتم تقليب المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على قوام مناسب.

لابد من غسل البشرة جيدًا قبل وضع الخليط عليها حتى لا يكون هناك أي دهون أو زيوت عليها.

يتم تطبيق الوصفة مباشرة على البشرة ويتم تدليكها عدة مرات.

يجب ترك الوصفة حوالي ربع ساعة على البشرة حتى يتم الحصول على الفوائد الخاصة بها بسرعة.

بعد ذلك يتم غسل البشرة جيدًا باستخدام نوع غسول مناسب وكذلك القليل من الماء الفاتر.

يجب استخدام نوع مناسب من المرطب عليه حتى لا تتعرض البشرة للجفاف.

يجب تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً وسوف يتم الحصول على بشرة بيضاء خالية من التصبغات والحبوب.