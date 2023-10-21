«كارثة بكل المقاييس».. إجابة الطالب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت وأبكت المصححين .. تعرف علي ما كتبه الطالب!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالبًا ما يبحث الملايين عن أسئلة تثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من فضول لمعرفة الأسئلة الصعبة أو للاهتمام بالأسئلة التي تجلب إجابات مذهلة ومثيرة في العديد من الحالات، يكون الهدف من هذا هو تحفيز التفكير والمناقشة حول مواضيع متنوعة مؤخرًا، انتشرت قصة غريبة تتعلق بصورة لورقة إجابة طالب تم نشرها من قبل معلم اللغة العربية الذي كان يصحح الامتحان وكتب المعلم تحت الصورة إجابة طالب أبكت الجميع سنقدم لكم في هذا المقال التفاصيل الكاملة حول هذه القصة، بالإضافة إلى رد فعل المعلم والناس على هذا الحدث تابعونا لمعرفة المزيد.

إجابة طالب على سؤال في ورقة الامتحان أبهرت الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي

في الواقع، نود أن نشجع جميع الآباء على تربية أبنائهم على قيم وأخلاقيات جيدة، مثل تلك التي يظهرها هذا الطالب يبدو أن والديه نجحوا في زرع العديد من القيم الدينية والأخلاقية في نفسه، وهذا هو ما أدى به إلى تحقيق هذا الإنجاز رغم صغر سنه قصة الطالب تعود إلى امتحان اللغة العربية حيث طُلب من أحد الطلاب إعراب الآية القرآنية: “بسم الله الرحمن الرحيم، خَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَجل” فيما كان من المتوقع أن يتبع الطالب قواعد اللغة العربية في إعرابه على النحو المألوف، إلا أنه اختار أن يكتب إجابته بطريقة غير تقليدية فقد كتب: “خلق فعل ماض لن ينسى فاعله و تأدبا مع الله عز وجل لن أكتب مبني للمجهول” هذه القصة تشير إلى الإبداع والتفكير الخلاق للطالب، وكيف يمكن للتعليم أن يكون تحفيزًا للطلاب للتفوق في مجالات مختلفة.

رد فعل المدرس

بالطبع، لم تكن تلك الإجابة دقيقة أو صحيحة من الناحية الإعرابية بنسبة 100% ومع ذلك، أبدى المدرس الذي قام بتصحيح ورقة الطالب إعجابه الشديد بمدى حب واحترام الطالب لله عز وجل وعلق بجملة تعبر عن إعجابه قائلاً: “بارك الله في أدبك وعلمك” وبشكل استثنائي، قرر المدرس منح الطالب الدرجة النهائية في الامتحان كتقدير لتلك الإجابة الرائعة.