هل لحم الأرنب حلال أم حرام؟؟؟ اعرف الإجابة…وسبب امتناع النبي الكريم عن أكل لحم الارنب!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تناول لحم الأرنب موضوع تم إثارة الجدل حوله كثيراً بالرغم من أن حكم الشرع كان واضحا إلا أن بعض الناس كانوا يقومون باستغلال جهل البعض الآخر وعد علمهم بأحكام الشريعة الإسلامية وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أمة المسلمين بما هو حلال وما الذي يحرم عليهم أن يفعلوه أو يتناولوه، وهناك بعض الأطعمة التي حرمها الله عزّ وجل بشكل مباشر في القرآن الكريم، ولكن بالنسبة للحم الأرنب فهناك أسئلة كثيرة فهل لحم الأرنب حلال أم حرام؟ والسبب وراء رفض النبي صلى الله عليه وسلم تناول لحم الأرنب؟ وها هناك دليل واضح من القرآن أو السنة تؤكد أن لحم الأرنب حرام كل هذا سنتعلمه من خلال هذا المقال.

موقف الرسول ﷺ من أكل لحم الأرنب

عندما تم تقديم لحم الأرنب للنبي صلي الله عليه وسلم ليأكله رفض أكله، ولم يقم بنهي أحد من الصحابة عن تناوله، وكان السبب وراء رفضه هذا أنه من الحيوانات التي تلد وأنها تحيض فرفض تناوله ولكنه لم يحرمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض تناوله وهو لا يميل أو لا يحب تناوله ولم يقم بتحريم أكله ولكن ليس معنى ذلك أن يقوم جميع المسلمين بالإبتعاد عن أكل لحم الأرنب وتحريمه بطريقة خاطئة فهذا التصرف للنبي تصرف بشري مثل أي شخص يحب هذا الطعام وآخر لا يحبه ولا يميل له، ولكن ربما حدث سوء فهم لدى بعض الأشخاص الذين قاموا بتحريمه، ويوجد حديث روي عن الإمام الترمذي عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: “لا آكله ولا أحرمه” قال: فقلت: ولم يا رسول الله؟ قال: “إني أحسب أنها تدمي” أي تحيض، وبالتالي من الواضح أن النبي الكريم لم يقم بتحريم اكل لحم الأرنب وبالتالي فلحم الأرنب يحل تناوله أي حلال.