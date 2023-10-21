دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء يقترب ظهور الرمان بكثرة في جميع المحال والأسواق، في الرمان فاكهة شتوية مميزة يحبها الصغير والكبير، يحتوي الرمان على مذاق جميل خاص به وحده بجانب فوائدة الجبارة فهو مخزون كبير من الحديد وبه نسب من الحديد عالية يحتاجه مرضى فقر الدم، بجانب أنه يعطي الطاقة والحيوية، لكن مؤخرًا ظهرت بعض الأبحاث التي تدل على وجود سموم في بعض الطرق التي نأكل بها الرمان، لذا من خلال هذا المقال سنتحدث عن أسرار الرمان والطرق التي تجعله مادة سامة إذا تم تناوله بها.
الطرق التي تسبب تسمم في أكل الرمان
تحتوي قشور الرمان على سموم متجمعة يجب الابتعاد عنها لبعض التفاصيل التي منها:
- إن القشور الخارجية من الرمان تحتوي على مواد سامة متراكمة يجب الابتعاد عنها في أي وصفات.
- يستخدم البعض قشور الرمان الخارجية في بعض الوصفات بداعي أنها تخفف من بعض الأمراض ولكن هذا سم قاتل يجب تجنب قشور الرمان في أي وصفة.
- يجب قبل تناول الرمان تقشير القشرة الخارجية بالكامل ورميها.
نصائح مهمة قبل تناول الرمان
للحفاظ على صحتك عند تناول فاكهة الرمان إليك النصائح الآتية:
- يجب تناول رمانه واحده يوميًا تحون متوسطة أو صغيرة الحجم.
- لا يتشرط تناوله كل يوم.
- أكد كثير من الأطباء على ضرورة غسل القشرة الخارجية من فاكهة الرمان جيدًا لأنها سبب في كثير من الأمراض.
- يجب التخلص من الأجزاء البيضاء التي تكون داخل ثمرة الرمان لأنها تؤدي إلى عسر الهضم ومشاكل في القولون.
- عند أكلك من الرمان يجيب أن تمضغه جيدًا لأن حبيباته تعمل على مشاكل في الجهاز الهضمي.
- أخيرًا يجب تناول الرمان بكميات قليلة وعدم الإكثار منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سم قاتل بداخله احذر منه ..العالم سيحرم من أكل الرمان شاهد كيف ستصبح هذه الفاكهة سبب هلاكنا .. لن تصدق المفاجأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.