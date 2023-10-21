«سم قاتل».. طبيبة تحذر من أكل “سم” نصنعه بأيدينا دون أن ندرى.؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الأشخاص يمارسون عادات خاطئة تتعلق بالطعام والشراب دون أن يكونوا على دراية بأنها تشكل تهديدًا لصحتهم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض. الدكتورة شيرين علي زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، قامت بتحذيرنا من إحدى هذه العادات الخاطئة التي تشكل نوعًا من “السم” الذي نُعَدِّه بأيدينا دون أن نشعر في حديثها خلال بث مباشر على مجموعة توعية تسمى “جت في اللقمة” على فيسبوك، قامت الدكتورة شيرين بتوجيه التحذير بشأن سوس الأرز وكيف يقوم البعض بممارسة عادات خاطئة تعتقد أنها تساعد في التخلص من هذه الحشرة أو الوقاية منها.

حبة الغلة هي عبارة عن قرص يحتوي على مركبات فوسفيد الألمونيوم، وتُستخدم كمبيد حشري لحفظ الغلال من التسوس. تُباع هذه الحبوب في محلات بيع المبيدات الزراعية المتواجدة في الأرياف، وثمن القرص الواحد يبلغ 1 جنيه.

عندما تُبتلع حبة الغلة، تتفاعل مع السوائل والعصائر في المعدة، مما ينتج عنه إطلاق غاز الفوسفين الذي يكون سامًا للغاية. ليس هناك أعراض سريرية واضحة لتسمم غاز الفوسفين، ولكنه يتسبب في توقف تدريجي لوظائف الأعضاء في الجسم، وبالتالي يُطلق عليه لقب “القاتل الصامت”. يجب التعامل مع الأعراض التي تظهر بسرعة واستشارة الطبيب على الفور في حالة تناول حبة الغلة.

الطريقة الصحيحة للتخلص من سوس البقوليات:

إذا كانت الكمية الموجودة من السوس قليلة جدًا، يمكن التخلص منها باستخدام عدة طرق:

1. وضع حزمة من النعناع الأخضر ورش القليل من الفلفل الأسود “الحبّ”، حيث يعملان على طرد السوس من المكان.

2. غسل الأرز وتصفيته من الماء، ثم تركه حتى يجف ووضعه في كيس قماش قطني. بعد ذلك، يتم وضع 3 فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح داخل الكيس ورش كمية من الملح الخشن. يتم التقليب جيدًا وتركه في مكان جيد التهوية.

3. تغيير درجة حرارة الأرز عن طريق تبريده في الثلاجة أو الفريزر، مما يؤثر على السوس ويقتله.

4. وضع الأرز على صينية وتركه تحت أشعة الشمس حتى يتم طرد السوس منه. يمكن استخدام هذه الطريقة خاصةً في الصيف.

5. وضع قطع صغيرة من بيكنج صودا (كربونات الصوديوم) في قماشة ووضعها في الخزين لحماية الأرز من السوس.

6. استخدام الليمون الأسود المجفف، حيث تعمل رائحته على طرد السوس من البقوليات دون قتله

7. توزيع أوراق الغار داخل الخزين حيث تعمل على طرد السوس بفعالية.

8. وضع الفلفل الحار والكركم المطحون الطازج في قماشة على شكل سرة ووضعها في الخزين لطرد السوس.