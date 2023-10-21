«ياريتني جربتها من زمان».. مكون لن تتخيليه في مطبخك لتنظيف الطاسة المحروقة يعيدها جديدة ولامعة مهما كانت متسخة .. وصفة من ذهب!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لدى العديد من ربات البيوت الكثير من الأواني والطاسات المحروقة التي لا يتم استخدامها بسبب تراكم الدهون والبقع المحروقة عليها يمكن العثور على وصفة طبيعية باستخدام مسحوق الخبز الأبيض (البيكنج بودر) لتنظيف هذه الأواني والتخلص من البقع المحروقة هذه الوصفة تساعد على استعادة مظهر هذه الأواني وتوفير المال الذي قد يكون مطلوبًا لشراء أواني جديدة في هذا المقال، سأشرح كيفية استخدام مسحوق الخبز الأبيض (البيكنج بودر) لتنظيف الأواني المحروقة بكفاءة.

مكونات وصفة البيكنج بودر

لتحضير هذه الوصفة البسيطة لتنظيف الأواني المحروقة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز الأبيض (البيكنج بودر).

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقتين صغيرتين من سائل التنظيف.

كوب من الخل.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

الآن سأشرح لكم كيفية تحضير هذه الوصفة:

قبل البدء، تأكد من أن الأواني المحروقة نظيفة من الأوساخ والبقع السطحية. ضعي الأواني في حوض كبير أو حوض الاستحمام. ابدئي برش البيكنج بودر بسخاء على الأواني المحروقة. بعد ذلك، رشي ملح الليمون وسائل التنظيف فوق البيكنج بودر. سكبي الخل وعصير الليمون برفق فوق المكونات السابقة. ستلاحظين بدء تكون رغوة بين مكونات الوصفة؛ هذا أمر طبيعي. املأي حوض الاستحمام بالماء الساخن بحيث يكون بمقدورك غمر الأواني بالكامل. ضعي الأواني في الماء الساخن واتركيها لمدة 10 دقائق على الأقل لتتركز تأثير الوصفة على إزالة البقع والحروق. بعد مرور الوقت، استخدمي فرشاة أو إسفنجة لفرك الأواني بلطف وإزالة البقع. يمكنك أيضًا استخدام سائل التنظيف لمساعدتك في تنظيف البقع الصعبة إذا لزم الأمر. بعد الانتهاء من التنظيف، اغسلي الأواني بالماء النظيف وجففيها جيدًا.

سوف تلاحظين أن الأواني أصبحت أكثر نظافة وخالية من الحروق والدهون بشكل ملحوظ بفضل هذه الوصفة الطبيعية باستخدام مسحوق الخبز الأبيض (البيكنج بودر) ومكوناتها الأخرى.

وصفة الشبة للتخلص من حروق الطاسة

إليكِ الوصفة لتنظيف الأواني المحروقة باستخدام مكونات بسيطة:

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الشبة.

2 لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج.

كوب من عصير الليمون.

كوب من الخل.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، ضعي بذور الشبة و2 لتر من الماء. أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج. أضيفي كوب الليمون وكوب الخل. قومي برفع الوعاء على النار واتركيه حتى يبدأ في الغليان. وضعي الأواني المحروقة داخل الخليط واتركيها لمدة 10 دقائق على الأقل. بعد ذلك، انزعي الأواني من الخليط واستخدمي فرشاة ومسحوق غسيل لفرك البقع والحروق بلطف. اغسلي الأواني بالماء النظيف.

ستلاحظين أن الأواني أصبحت أكثر نظافة وخالية من الحروق بعد استخدام هذه الوصفة. يمكنك استخدامها بشكل دوري للحفاظ على نظافة ولمعان الأواني.