“وصفة العمر “..العمر ضاع وحنا منعرفش وصفات طبيعيه لتفتيح البشرة وحماية من الجفاف وتشقق..السر في طريقة الاستخدام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل امرأه ترغب في الحصول علي وجه ناصع وأيدي بيضاء، ولذا فهي تعمل على حمايتهم من الجفاف والتشقق. وعدم تعرضها لدرجات الحرارة العالية التي تؤدي إلى تغيير لونهم، حيث يوجد بعض الوصفات التي تساعد على ذلك وخاصة لمحاربة الجفاف حيث أنه يصيب اليدين والقدمين ويؤدي إلى وتشقق ما حول الشفايف. يكون مؤلم جدا، وقد تبحث الفتيات عن مرطبات طبيعية تساعدهم على التخلص من هذه المشكلة.

حيث توجد أهمية الليمون للبشرة والشعر. فإنها من العناصر المهمة التي تعطي للشعر معادن مثل الحديد وي الكالسيوم والزنك وفيتامينات مثل فيتامين سي التي تساعد على تفتيح لونها، ويعطي نعومة وحيوية ونضارة، وقد يمكننا أخذ قطعة من الليمون، ونقوم تمريرها على اليدين والقدمين ونترك عصير الليمون عليها لليوم التالي. وسوف نلاحظ تغير في لون الجلد وكذلك أيضا الجلسرين الذي يعمل علي الترطيب واللمعان لجلد اليدين والقدمين. وعند وضعه على الأماكن الخشنة فإنه يعمل على إزالة الجلد الميت منها.

تبييض الوجه واليدين والرجلين

إن التشقق والجفاف هو السبب الرئيسي في تغيير لون اليدين والقدمين والوجه. لأن هم أكثر عرضة للهواء البارد أو لدرجات الحرارة العالية وللحد من هذه المشاكل يجب وضع الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة ونقائها، ونبدأها بالليمون. حيث أن الليمون من المواد التي تعمل علي تنعيم و ترطيب للبشرة وتلطف الجلد و تعمل على القضاء علي والجلد الميت الموجود على اليدين أو القدمين. ويمكننا خلط الجلسرين معه ونقوم بوضعها على الأماكن الخشنة وبعد تكرارها سوف نشعر بنتيجة مرغوبة وملحوظة.

الزبادي والليمون لتفتيح البشرة

خلطة الزبادي مع عصير الليمون تعمل على تفتيح لون البشرة وترطيبها وإعطائها نضارة طبيعية. حيث يمكن خلط القليل من عصير الليمون مع ملعقتين من الزبادي واخلطيهم جيدا حتى نصل إلى خليط ناعم. يوضع على اليدين أو على المناطق الخشنة ونتركهم مدة لا تقل عن 40 دقيقة ثم بعد ذلك نقوم بغسله جيدا. حيث تكرر هذه الوصفة يوميا حتى نحصل على جلد ناصع البياض وخالي من أي تشققات أو جفاف.