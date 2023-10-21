“كاارثة هتموتي أنتي والعيال”… طهي البطاطس بهذه الطريقة الشائعة تسببت فى تسمم أسرة بأكملها .. خلي بالك وبلاش تعملي كدة .. توقف عنها فورًا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من السيدات طهي البطاطس لأنها تعد من إحدى الأطعمة المفضلة لدى الصغار والكبار، ويمكن طهيها بعدة طرق مختلفة، لذا، تحب ربات البيوت تجربة تلك الوصفات المتنوعة ومع ذلك، يمكن أن تحدث أخطاء خطيرة أثناء طهي البطاطس تؤثر على الصحة وفي هذا المقال سنسلط الضوء على هذه الأخطاء ونقدم توجيهات حول كيفية تجنبها،لذا تابعو معنا.

تعرفي معنا علي الاخطاء الشائعة لتجنبها عند طهي البطاطس

عند طهي البطاطس تتعرض الكثير من السيدات للأخطاء الشائعة هي استخدام البطاطس ذات اللون الأخضر ويجب التخلص الفوري من هذه البطاطس لأن اللون الأخضر يشير إلى فسادها وعدم صلاحيتها للتناول، فيمكن أن يكون تجاهل هذه الإشارة مؤذيًا وخطيرًا على الصحة،لذا لابد من التأكد من تجفيف البطاطس بشكل جيد قبل تخزينها، حيث يمكن للبطاطس الرطبة أن تشجع على نمو الفطريات عليها و هذا أمر ضروري، حيث يمكن لتناول البطاطس الملوثة بالعفن أو الفطريات أن يتسبب في حدوث تسمم فوري.

تعرفي علي أنواع البطاطس الصالحه لجميع الأكلات

1.النوع المناسب للقلي والطهي هو البطاطس البنية (أحمر-بني)، والتي تتميز بجلدها البني ولحمها الأبيض، وشكلها الممدود، والسطح الخشن وغير المستوي. تحتوي على محتوى نشا مرتفع ومحتوى ماء منخفض.

2.أما البطاطس الحلوة، فهي معروفة بألوان دماغ متنوعة مثل الأصفر والأبيض والبرتقالي، وتحتوي على قيمة غذائية عالية.

3.بينما النوع المناسب للسلق والهرس، فهو البطاطس ذات القشرة الصفراء (يو كون)، حيث يكون للجلد لون أصفر ولها طعم مشابه للزبدة.