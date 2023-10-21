«مش هترميها تاني».. طريقه استخدام علبة التونة كنز في بيتك وانت ماتعرفيش تعالى اقولك على استخدامها .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كان لديك علبة تونة تحتوي على كنز من الفوائد الرائعة، فإننا جميعًا نملك تلك العلب القديمة التي تحتوي على المأكولات السريعة والتي غالبًا ما يتم التخلص منها في سلة المهملات دون الاستفادة منها يمكنك بسهولة تحويل علبة تونة قديمة إلى قطع فنية تضيف لمسة جمالية وأناقة لمنزلك في هذا المقال، سنشرح طريقة مميزة لاستخدام علبة تونة قديمة لصنع أعمال فنية رائعة ببساطة باستخدام بعض الأدوات المتاحة في منزلك بذلك، ستتمكنين من تحسين منزلك وإضفاء بعض الجاذبية من خلال لمسات بسيطة ومبتكرة عوضًا عن التخلص العشوائي من تلك العلب.

إعادة تدوير علبة التونة

بإمكانك تحويل علبة التونة الفارغة إلى قطعة فنية مميزة باستخدام بعض الأدوات البسيطة إليك بعض الأفكار:

1. تحويلها إلى ساعة:

قم بتنظيف علبة التونة وإزالة الورقة الخارجية.

قم بتلوينها وتصميمها على شكل ساعة بسيطة.

ثم يمكنك تعليقها في أي مكان منزلي.

2. إنشاء إضاءة ديكورية:

قم بتجميع مجموعة من علب التونة بشكل بيضاوي واترك الجزء العلوي مفتوح.

ثم يمكنك تلوينها ووضع أضواء صغيرة بداخلها لإضاءة منزلك خلال الحفلات.

3. صنع ديكور ذهبي:

نظِّف علب التونة الفارغة جيدًا وقم بدهان الداخل بلون ذهبي لامع. قم بدهان الحواف بلون زيتوني لمزيد من الأناقة. قم برسم بعض الأشكال على الجزء الخارجي وثم قم بعمل ثقبين في جانب واحد. استخدم خيط لتعليقها كقطعة ديكورية على الحائط.

باستغلال علب التونة الفارغة بهذه الطرق، يمكنك تحويلها إلى قطع ديكورية عصرية وأنيقة تناسب جميع الأذواق هذه القطع يمكن وضعها في ريسبشن المنزل أو في أماكن أخرى لتضفي لمسة فنية جميلة.