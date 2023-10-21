«إزاي عايشين ومنعرفش».. كنز في بيتك هتكسبي منه دهب من النهاردة أوعي ترمي زيت الأكل المستعمل تانى له استخدامات عديدة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت القلي، الذي يتم استخدامه بكميات كبيرة في الطهي، يمكن أن يكون له استخدامات متعددة بعد الانتهاء من القلي قد ترمي الكثير من النساء البيت الزيت بدلاً من الاستفادة منه بطرق مختلفة، لكن هذا الزيت يمكن إعادة تدويره واستخدامه بطرق مفيدة أخرى يُمكن استخدام زيت القلي المستعمل لتنظيف وإزالة الدهون العنيدة على أسطح البوتاجاز والأواني هذا يعني أنه يمكن أن يساعد في ترك المطبخ نظيفًا ولامعًا وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زيت القلي المستخدم في صنع الصابون أو الشموع اليدوية هذا يمكن أن يكون هواية ممتعة وإبداعية، ويمكن أيضًا أن يكون هدية محلية الصنع رائعة إذا كنتي تفكرين في التخلص من زيت القلي المستعمل، جربي إعادة التفكير واستخدامه بطرق مختلفة وإعادة تدويره بدلاً من التخلص منه.

فوائد زيت القلي المستعمل

يمكن الاستفادة من زيت القلي المستعمل بطرق متعددة ومفيدة بالإضافة إلى إعادة تدويره للاستفادة البيئية، يمكنك أيضًا النظر في الاستفادة المادية منه يُمكنك بيعه أو استخدامه في العديد من الأغراض الأخرى:

زيت المحركات: يمكن إعادة تكرير الزيت المستعمل لاستخدامه كزيت محركات للسيارات. صنع المنتجات الجمالية: زيت القلي المستعمل يمكن استخدامه في صنع منتجات جمالية مثل الكريمات والمستحضرات. صنع الصابون: يمكن تحويله إلى صابون منزلي، وهذا يمكن أن يكون هواية إبداعية واقتصادية. مواد تنظيف المنزل: يمكن استخدامه في صنع مواد تنظيف المنزل مثل الصابون السائل ومزيلات الدهون. استخدامه كوقود: يمكن استخدامه كوقود لتشغيل بعض المعدات والماكينات في المصانع.

لذلك، قبل التخلص من زيت القلي المستعمل، يُمكن أن يكون لديك العديد من الخيارات للاستفادة منه بشكل إيجابي ومفيد.