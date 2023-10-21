«ياريتني عرفتها من زمان».. هاتي مقص وتعالى أقولك على أسرع طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعه الصاروخ هتلفي كمية كبيرة .. فكرة بمليون جنيه!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إنّ الطهي ليس فقط عملية تحضير الطعام، بل هو فن وتقليد يتجذر في ثقافات متعددة حول العالم واحدة من الوصفات التي تعكس هذه التقاليد هي طهي ولف ورق العنب والكرنب وبالرغم من اللذة التي يمكن أن يتوقعها الناس من تناول هذه الأطباق، إلا أنه يمكن أن تكون عملية لف ورق العنب أو الكرنب مهمة صعبة وتحتاج إلى مهارات معينة في هذا المقال، سنقدم لك طريقة بسيطة باستخدام المقص لتسهيل عملية لف هذه الأوراق الشهية.

طريقة سلق ورق العنب للمحشي

تُعتبر أوراق العنب من المكونات الرئيسية في وصفات المحشي الشهية التي تحظى بشهرة كبيرة في المأكولات المشرقية لضمان نضج الأوراق والحصول على طعم لذيذ، يمكن اتباع الخطوات التالية:

غسل الأوراق: قبل البدء في أي عملية، اغسلي أوراق العنب بعناية تحت ماء جارٍ للتخلص من أي أوساخ أو مواد غير مرغوب فيها.ترتيب الأوراق في القدر: بعد غسل الأوراق، قومي بترتيبها في القدر بحيث توضع بشكل منظم حتى تتداخل الأوراق مع بعضها. إضافة المكونات: قومي بإضافة كمية مناسبة من الماء حتى تغمر الأوراق بالكامل ثم قومي بإضافة الزيت والملح والسكر لنكمل تحضير الأوراق. السلق: ضعي القدر على نار متوسطة واتركي الأوراق حتى يتغير لونها وتصبح ذات ملمس ناعم، وهذا يشير إلى نضوجها. تصفية الأوراق: بمجرد الانتهاء من عملية السلق، قومي بإزالة القدر من على النار ثم، صفّي الأوراق من الماء بواسطة مصفاة. استخدام الأوراق: الآن، أصبحت أوراق العنب جاهزة لتحضير وصفات المحشي اللذيذة التي تحبها الكثيرون.

حشوة ورق عنب بدبس رومان

لف ورق العنب مع الحشوة:

المكونات:

2 كوب من الأرز

2 حبة من الطماطم الطازجة، مفرومة بعناية

كوب واحد من البقدونس الطازج، مقطع ناعمًا

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

3 ملاعق كبيرة من زيت زيتون نقي

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

3 ملاعق كبيرة من دبس الرمان الطبيعي

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف

ورق عنب حسب الرغبة (مغلي وجاهز للاستخدام)

خطوات تحضير حشوة ورق العنب:

في وعاء عميق، امزجي الأرز المصري، البقدونس الطازج، النعناع المجفف، والطماطم بالإضافة إلى الملح والفلفل الأسود. أضيفي الزيت الزيتون وعصير الليمون إلى الخليط وبعد ذلك قومي بإضافة دبس الرمان لإضافة نكهة خاصة. قومي بتحريك المكونات بلطف حتى تتداخل النكهات مع بعضها البعض. استخدمي ورق العنب المغلي وضعي كمية مناسبة من الحشوة في وسط كل قطعة، ثم قومي بلف كل ورقة بإحكام لتأخذ شكل الرول. في قدر على النار، قومي بترتيب ورق العنب الملفوف وأضيفي الماء حتى يغطيه. اتركي القدر على النار لمدة تقارب الساعة حتى يصبح ورق العنب طريًا وجاهزًا للتقديم.

نصائح للف ورق العنب:

عند لف ورق العنب، تأكدي من لف كل ورقة بإحكام دون الضغط عليها كثيرًا لتجنب كسرها أثناء الطهي.

يمكن تقديم الأوراق الملفوفة مع السلطات أو صلصة الطحينة لتحسين النكهة. استمتعي بوجبتك!