دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عروسة مصرية تنتقم من زوجها بيوم الزفاف..لن تصدق ما الذي فعلته به أمام جميع الحاضرين!!,

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ل “عروسين” مصريين يرقصان على أنغام أغنية “مخاصماك ” في حفل خطوبتهما.

وأظهر الفيديو وصلة رقص بين العريس والعروس على أنغام أغنية “مخاصماك” للفنانة نوال عبد الشافي، وسط تشجيع المعازيم من صديقات وأصدقاء العروسين.

ورددت العروس كلمات من الأغنية وهي ترقص مع حركات منسجمة مع هذه الكلمات ومنها :”مخاصماك وأبعد عني أنا مش طيقاك سيبني مش عايزة أبقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد أنا مش فهماك مش عايزة عيني تكون شيفاك ولا أسمع صوتك في وداني”.

وأضافت: “عينك رايحة ورا أي بنت وأنا مش شاكة ده أنا أتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام”.

عروسة مصرية تنتقم من زوجها بيوم الزفاف..لن تصدق ما الذي فعلته به أمام جميع الحاضرين!!