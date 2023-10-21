«هتندم ندم عمرك».. أخطاء خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. هتموتي عيالك!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إعداد الوجبات في المنزل هو مسؤولية الأمهات التي تحمل معها الرعاية الغذائية لجميع أفراد الأسرة، وهذا يتضمن ضمان تزويد الأطفال بالمغذيات اللازمة لنموهم وتطورهم من بين هذه المغذيات، يأتي البيض كمصدر رئيسي للبروتين والعناصر الغذائية الأخرى لضمان سلامة الأسرة، يجب الالتزام بالإجراءات الصحيحة عند إعداد وتناول البيض هذا بالتأكيد موضوع مهم، حيث يجب أن تأخذ الأمهات والأباء العناية بصحة أطفالهم عند تحضير البيض يجب اتباع إرشادات السلامة الغذائية والنظافة عند التعامل مع البيض لتجنب المشاكل الصحية تأكد من غسل البيض جيدًا قبل استخدامه وطهيه بشكل جيد للقضاء على البكتيريا الضارة استخدمي معدات نظيفة وضبط درجة حرارة الطهي بشكل مناسب واهتمي بتخزين البيض في الثلاجة بالالتزام بالإجراءات الصحيحة، ستضمني سلامة أسرتك وصحة أطفالك.

أخطاء سلق البيض تسبب موتك

غالبًا ما يتعرض الأطفال لمخاطر أكبر من الكبار عند تناول الأطعمة، حيث تكون مناعتهم أقل وأكثر عرضة للتسمم الغذائي نتيجة لتعرضهم للبكتيريا والجراثيم بسهولة من بين الأطعمة التي يجب التعامل معها بعناية هو البيض المسلوق يجب أن يتأكد الأهل من طهي البيض جيدًا للأطفال، وعدم تقديمه لهم إذا لم يكن ناضجًا تمامًا الضغوط اليومية والسباق لتجهيز وجبات الأطفال يمكن أن يؤدي إلى تقديم البيض المسلوق دون التأكد من نضجه الجيد، وهذا يزيد من خطر التسمم الغذائي.

الوقت اللازم لسلق البيض

وزارة الصحة تؤكد أن تناول البيض غير مطهو تمامًا أو نصف مطهو يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك التسمم الغذائي في بعض الحالات يجب الانتباه أيضًا إلى وقت سلق البيض، حيث يُفضل سلقه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة تامة، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الملح أو الخل الأبيض للماء أثناء السلق للمساعدة في قتل الجراثيم وضمان سلامة البيض.