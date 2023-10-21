دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبتة خارقة .. تضبط السكر وتقهر الكوليسترول وتقوي المناعة وتحارب الخلايا السرطانية,

كشف استشاري جراحة عظام سعودي، عن نبتة تنظم مستويات السكر في الدم ، وتساعد على إنقاص الوزن، وتحارب الخلايا السرطانية، وتقوي المناعة إضافة إلى أنها قاهرة للدهون والكوليسترول.

وأكد الدكتور غسان العبدلي، إن نبات الكريلا يعمل على محاربة الخلايا السرطانية ومنظم للسكر ويعتبر من أقوى الإنزيمات الهاضمة وقاهر الأكسدة وخير محزم.

وأشار في مقطع فيديو على حسابه بتطبيق “تيك توك”، إلى أن هذا النبات المذهل يعتبر طعام أهل شرق آسيا المفضل.

واضاف أن هذا النبات صديق للجهاز المناعي “فهو مقوي للمناعة ، وقاهر للدهون والكوليسترول ، ومن سماته أنه قاهر للسمنة وأنصح به من يريد إنقاص وزنه بتناوله”.

طريقة الاستخدام

وأوضح الاستشاري غسان العبدلي، أن “نبات الكريلا يُقدم مسلوق لوحده أو مع الخضار والبعض يهرسه بعد السلق ، ويٌضيف له زيت الزيتون وليمون”.

ووفقًا لما أوردته بعض المواقع المختصة بأخبار الصحة، فإن لنبات الكارلا أو الكريلا، فوائد أخرى، فهي قد تساعد في علاج المشكلات الصحية الآتية:

– الإصابة ببعض الفيروسات، مثل: الإيدز.

– ارتفاع درجة الحرارة.

– الالتهابات.

– مرض بومزوي.

– الحد من السمنة.

تحذيرات حول “الكارلا”

إن تناول الكارلا ضمن الكميات الصحيحة والمدة الزمنية القصيرة يعد آمنًا، إلا أنه قد تظهر بعض الأعراض عند بعض الأشخاص فيتوجب استشارة الطبيب قبل تناولها، ومن هذه الأعراض الآتية:

– اضطراب المعدة.

– انخفاض سكر الدم الحاد.

– صداع.

– ارتفاع الحرارة.

– آلام في البطن، وإغماء أحيانًا.

– الرجفان الأذيني.

– قرحة المعدة.

– الفشل الكلوي الحاد.

– على الحامل تجنب تناولها؛ لأنها قد تؤدي إلى النزيف المهبلي، وتشنجات الرحم، وبالتالي زيادة خطر الإجهاض.

– يجب الحذر عند تناولها من قبل مرضى السكري خشية الهبوط الحاد في سكر الدم وخاصة في حال أخذ علاج الإنسولين، أو الأدوية الخافضة لسكر الدم، فيجب استشارة الطبيب قبل تناولها ومراقبة سكر الدم بانتظام.

– يجب تجنب تناولها في حال الإصابة بمرض التفول؛ لأنها تزيد من أعراض المرض سوءًا فتؤدي إلى فقر الدم، والصداع، والحرارة، وألم المعدة، والإغماء.

– يجب إيقاف تناولها قبل أسبوعين على الأقل من إجراء أية عملية جراحية، وذلك بسبب تأثيرها على مستوى السكر في الدم والذي يؤثر سلبًا على سير العمليات الجراحية.

يذكر أن الكارلا هي أحد النباتات التي تتميز بعدة فوائد صحية بالرغم من طعمها المر غير المحبب ويمكن تناولها كفاكهة أو عصير أو علاج بسبب امتلاكها بعض الخصائص الصحية العلاجية.