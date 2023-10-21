” هو لسة في ناس كدة؟؟ خبر صادم عن عامل نظافة بالسعودية” .. كاميرا مراقبة بالشارع تصادف موقف عجيب يصدر من عامل نظافة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من المواضيع التي أصبحت من السهل انتشارها خاصة بسبب الإنترنت والتوسع على جميع التواصل الاجتماعي فنرى أنه هناك العديد من المواقف اليومية التي لم يكن سيعلم عنها احد ولولا الإنترنت أو التصوير بالموبايل لتسجيل هذه الأحداث ونشرها للأحداث تفاعل أو فارق اذا كانت مشكلة منتشرة أو إذا كان فعل جيد لحث الجميع على نشره وتبادل الآراء حول ما تم رؤيته والانقسام الى مؤيد ومعارض في هذه المناقشات أمر يحدث كثيرا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية نشر كل شيئ عليها في اي وقت بدون حساب

قصة عامل النظافة التي انتشرت بجميع مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت مثل هذه القصص قصة أو فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو لعامل نظافة قد أثار الدهشة يين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقد قام بنشره الالاف من الناس متعجبين من رد فعل هذا العامل والتي قد صورته كاميرا خاصة بالمراقبة بإحدى المحلات في الليل والتي كان جميع المحلات بالشارع أن ذاك قد كانت مغلقة بسبب التأخر في الوقت في إحدى شوارع السعودية وقد أصبح الجميع يناقش فعله واذا كان ما فعله صحيح أم لا

كاميرا مراقبة تنشر فعل عامل نظافة بالسعودية

كان الحدث كالآتي في إحدى شوارع المملكة العربية السعودية ليلا وكل المحلات مغلقة عامل نظافة يحاول أن يقوم بجمع المهملات واكياس الزباله الموجودة بالشارع أو بجانب الأرصفة وعندما حاول أن يقوم برؤية ما فيها وقد توقع الجميع أنه يبحث عن طعام فقد تناثرت القمامة من الكيس بالشارع فقد فزع العامل وظل يقوم بجمعها حتى أتى عامل أخر يطمئنه ويجمع معه القمامة حتى لا يراها احد