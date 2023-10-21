«مستحيل تخطر ببالك »… تاجر فراخ يبين عملية الغش في بيع الأوراك والبانيه والدجاج .. مش هتصدق بيعملوا إيه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الأونة الاخيرة ارتفعت أسعار الفراغ وبالرغم من إرتفاع سعرها الإ أن أساليب الاحتيال كثرت على نطاق واسع، خاصة في بيع الدواجن مثل الدجاج، عندما يتم بيعها بأجزاء فردية في حالة معينة، حيث كشف تاجر دواجن يدعى أشرف مصطفى أبو مصطفى عن طريقة احتيال رئيسية في بيع أرجل الدجاج وغيرها من أجزاء الدواجن،وأظهر التاجر من خلال مقطع فيديو على صفحته الرسمية على تطبيق فيسبوك، حيث شرح لأحد عملائه كيفية الغش في عملية بيع أفخاذ الدجاج والبانيه أيضًا، مما يرفع سعر بيع ساق دجاجة واحدة بحوالي 5 جنيهات،لذا سوف نستعرض ذلك بالتفاصيل خلال السطور القادمة.

مستحيل تخطر ببالك .. تاجر فراخ يبين عملية الغش في بيع الأوراك والبانيه والدجاج

تاجر فراخ يكشف لنا كيفية الغش في بيع الفراخ والبط وغيرهم وذلك من خلال فديو تداول علي الفيسبوك يشرح لسيدة من أحد زبائنة يقول لها خلال مقطع الفيديو: «الورك الأول ثمنه على الميزان 15 جنيها و 20 قرشا، هحطه دلوقت تحت الميه -وكأني بغسله عادي- هيكون سعره 20 جنيه و 60 قرش، يعني زاد 5 جنيه في الحركة دي».

تعرف علي عملية الغش في الفراخ والأوراك والبط

وضع الماء في أجزاء الفراخ.. وأستكمل تاجر الفراخ الذي ظهر في مقطع فيديو ريلز آخر يشرح فيه نفس طريقة الغش في بيع أوراك الدجاج والبانيه وكذلك الحمام والفراخ والأرناب والبط الرومي: «هوريكم من تاني طريقة اغش في بيع الأوراك وكذلك البانيه وما شابهم»، واضاف التاجر أن الورك دا عامل قبل ما تلمسه المياه 18 جنيها و 80 قرش، وبعد الغسل بتمعن هيكون سعره 23 جنيها و60 قرشا.