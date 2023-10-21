«مش هتصدق السر».. عمرك سأل نفسك ليه في جيب صغير في البنطلون الجينز مش هتصدق السبب .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بنطال الجينز هو من القطع الملابسية الأكثر شيوعًا واستخدامًا بين الناس، ويرجع ذلك إلى شعبيته وراحة الحركة التي يوفرها ومع ذلك، يعرف القليل فقط عن سر الجيب الصغير جدًا المتواجد في هذا النوع من البناطيل يظهر هذا الجيب بحجم صغير جدًا، وعلى الرغم من أنه يبدو غير قادر على استيعاب الكثير من الأشياء بسبب حجمه الصغير، إلا أن هذا الجيب كان يؤدي وظيفة هامة في الماضي يعود الجيب الصغير هذا إلى ماضي بناطيل الجينز، حيث كان يستخدم لوضع الساعات الجيبية في العصور القديمة كانت الساعات الجيبية شائعة جدًا في ذلك الوقت وكان لديها حاجة إلى مكان منفصل لوضعها لذا تم تصميم هذا الجيب الصغير خصيصًا لوضع الساعات الجيبية والمساعدة في الحفاظ على وقت الشخص على مرأى ومسمع.

السر وراء وجود جيب صغير في البنطلون الجينز

تاريخ الجيب الصغير في بناطيل الجينز يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث كان يُستخدم على نطاق واسع كحامل للساعة الجيبية وكان هذا الاستخدام شائعًا بين رعاة البقر والعمال في الغرب الأمريكي الأصل الأقدم لهذا الجيب الصغير يعود إلى قصة خيّاط يُدعى جاكوب، الذي كان يبحث عن طريقة لجعل البنطال الجينز أكثر فائدة وعملية لراحة العمال نظرًا لشعبيتها الكبيرة بين السكان المحليين، أُعقبت هذه السراويل بشكل كبير، مما دفع جاكوب إلى إقامة شراكة تجارية طويلة الأمد مع شركة ليفي ستراوس، وهي الشركة التي تمتلك أقدم بنطال جينز في السجلات خلال الحرب العالمية الثانية، تمت إزالة الجيوب من بناطيل الجينز لأغراض عسكرية حيث تم استخدام المعادن الموجودة فيها في صناعة أشياء أخرى ضرورية للمعركة منذ ذلك الحين، تم استخدام الجيب الصغير في بناطيل الجينز لأغراض متنوعة، ويُستخدم بشكل شائع للاحتفاظ بالعملات المعدنية أو قطع المجوهرات وغيرها من الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تضيع بسهولة.