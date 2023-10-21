“ندمت اني معرفتهاش من زمان” .. وداعا لي فرد الشعر بي الكيماويات وصفه طبيعيه لفرد الشعر وللنمو بي بذور الكتان.. محدش هيقولك عليها غيري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيراتين بذور الكتان المعجزة لفرد الشعر بطريقة طبيعية بدلاً من تلف شعرك من البروتين نقدمه لكم، حيث تبحث الكثير من النساء عن طرق لفرد شعرهن دون استخدام المواد الكيميائية الضارة، وتعد وصفة بذور الكتان من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد على فرد الشعر المجعد وجعله أكثر نعومة ولمعانًا.

فوائد بذور الكتان للشعر

تحتوي بذور الكتان على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، مثل:

الأحماض الدهنية أوميجا 3: تساعد على ترطيب الشعر وجعله أكثرمرونة.

.الألياف: تساعد على تغذية الشعر وجعله أكثر قوة.

مضادات الأكسدة: تساعد على حماية الشعر من التلف.

فيتامينات مثل :فيتامين E،فيتامين B: من الفيتامينات الاساسيه لي نمو الشعر، وتعزيز نمو الشعر ، ومنع ظهور الشيب المبكر.

طريقة عمل وصفة بذور الكتان لفرد الشعر

مكونات الوصفة:

ربع كوب من بذور الكتان.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

ضعي بذور الكتان في الماء في وعاء على نار متوسطة الحرارة.

اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أخرى، مع التحريك من حين لآخر.

صفي الخليط باستخدام قطعة من الشاش أو مصفاة.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الخليط.

طريقة الاستخدام:

وزعي الخليط على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.غطي شعرك بمنشفة مبللة لمدة 30 دقيقة.اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.نصائح لفرد الشعر باستخدام بذور الكتانللحصول على أفضل النتائج، كرري استخدام الوصفة مرتين أسبوعيًا.إذا كان شعرك طويلًا، فيمكنك زيادة كمية الخليط حسب الحاجة.إذا كان شعرك دهنيًا، يمكنك تقليل كمية زيت الزيتون في الوصفة.

تعد وصفة بذور الكتان من الوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة التي تساعد على ترطيب الشعر وفرد الشعر المجعد والحفاظ علي فروة الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعانًا.