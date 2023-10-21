“وصفة محدش هيقولك عليها غيري”.. خلطه سحرية بمكونات طبيعيه لتنعيم الشعر الجاف والتالف.. ندمت اني معرفتهاش من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث اغلب السيدات دائما عن وصفات للجسم والبشرة، حيث أن هناك من يهتم بمتابعة ذلك للعناية والحفاظ على جمالهن ونضارة بشرتهن وجعلها أكثر صفاء بشكل دائم وتنقيتها من الأتربة والشوائب، ويعتبر الشعر من اهم اهتمامات أي سيدة تبحث عن الترطيب والنعومة من خلال وصفات طبيعية، حيث يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي تضييف للمرأة جمال راقي مميز خاصة إذا اهتمت به بشكل جيد، تابع معنا لتتعرف على وصفات للشعر المثالي.

وصفة سحرية لشعر ناعم قوي

يمكنك أن تستمتعي بشعر لامع أكثر نعومة من خلال المواد التالية، باستخدام ملعقة كبيرة.

ملعقة قرنفل بودر.

كأس من زبادي.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من عسل النحل.

تعرف على طريقة تحضير الوصفة

عليكي بمتابعة تلك الخطوات التالية حتى تستطيع تطبيق الوصفة التالية بصورة صحيحة:

يلزم أن تضع في إناء مناسب جميع المواد مع الاستمرار في التقليب بشكل جيد حتى يصبح مزيج متجانس.ثم بعد ذلك يوضع على شعرك كمية مناسبة مع الاستمرار في التدليك على هيئة دوائر في فروة الرأس من جذور الشعر حتى نهايتها. اتركي المزيج على الشعر فترة لا تقل عن ساعه على الشعر.وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيد باستخدام الشامبو المناسب لك والمياه الدافئة. يفضل أن تكرر الوصفة مرتين كل 7 أيام حتى تلاحظ نتيجة مرضية.

كما يمكنك مع تلك الوصفة الممتازة أن تعتني جيدًا بالتغذية السليمة الصحية، حيث أن التغذية لها تأثير هائل على الشعر.