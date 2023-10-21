«وصفة بمليون جنيه».. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند تحضير وجبة الإفطار أو العشاء يطلب جميع أفراد الأسرة طبق البطاطس بجانب الأكل، فهو يعتبر طبق رئيسي عند الجميع لأن البطاطس المقلية المقرمشة تعتبر من أكثر الأطعمة التي يفضل الكثير تناولها بجانب الكاتشب، لذلك نجدها الأكثر طلباً في المطاعم، ولكن لا يمكن لكثير من الأمهات طهيها بنفس طريقة المطاعم، وتصبح طرية وغير مقرمشة وبالتالى لا يقبل أفراد الأسرة على تناولها ويرغبون في تناول البطاطس المقرمشة بنفس طريقة المطاعم، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة مثل المطاعم، لذا سوف نوضح لكم هذه الطريقة خلال السطور التالية

طريقة قلي البطاطس بدون زيت:

أحضري كمية من البطاطس وقشّريها بعناية، ثم قومي بغسلها جيدًا بعد ذلك، قطّعي البطاطس إلى شرائح رقيقة. ضعي إناء على النار واملئيه بكمية مناسبة من الماء سخّني الماء حتى يبدأ في الغليان، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن سبع دقائق. بعد ذلك، استخرجي البطاطس من الماء المغلي باستخدام مصفاة واتركيها لتصفى وتجف قليلاً. أما الآن، اسخني جهاز البطاطس المقلية الخاص بك ضعي الشرائح المجففة في جهاز التجهيز وقلّيها لمدة سبع دقائق إضافية، أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة وجاهزة للتناول.

بهذه الطريقة، ستحصلين على بطاطس مقلية تشبه في المظهر والمذاق البطاطس المقلية التي تُحضر بزيت، ولكن بدون استخدام أي كمية من الزيت هذا يعتبر خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يرغبون في تناول البطاطس المقلية دون القلق من الزيوت الضارة.