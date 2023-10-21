“ماتحطهوش تاااني دا كارثة”.. سم قاتل تضعه جميع الأمهات في الكيك دون أن تعرف انه يسبب السرطان وامراض خطيرة.. تخلصي منه فورا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من الأمهات صنع الكيك في المنزل لأنها من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، سواء كانوا كبارًا أم صغارًا، إلا أنه يجب أن نكون حذرين عند إعدادها والتحكم في المكونات التي نضيفها،لأن من مكونات صنع الكيكه “محسن الكيك” وهذا المكون له مخاطر كثيرة، قد يزيد من خطر تعرض الأشخاص للإصابة بأمراض مثل السرطان ،لذلك سوف نستعرض لكم كيفية عمل كيكه صحية وخطورة واستخدام محسن الكيك.

ماتحطهوش تااني.. خطورة وضع محسن الكيك

عند إعداد الكيكه تقوم الأمهات بوضع مجموعة متنوعة من المكونات بما في ذلك محسنات الكيك ومكونات أخرى، ورغم الفوائد التي يمكن أن تقدمها هذه المكونات، إلا أن بعضها يحتوي على مواد ضارة تُعرف باسم “برومات البوتاسيوم”،والتي تُضاف إلى الكيكة لجعلها تبدو أكثر جاذبية ولذيذة،وأظهرت والدراسات أن برومات البوتاسيوم تمثل خطرًا على الصحة البشرية، تُعرف هذه المادة بأنها تسبب العديد من المشاكل الصحية والأضرار الخطيرة، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان لذلك، لذلك لابد من الإبتعاد عن استخدام محسنات الكيك للحفاظ على صحة الأفراد الصغار والكبار في المنزل.

كيفية صنع كيكه بدون محسن كيك

يمكنك استبدال محسن الكيك واتباع طريقة آمنة وصحية، فيتم إضافة ملعقة متوسطة من الخل، وسيعمل ذلك على جعل الكيكة طرية وهشة، وكما يُفضل وضع الكيكة في الفرن على نار متوسطة حتى تحصلي على الارتفاع المطلوب والسمك المثالي للكيكة، كما انه بذلك، يمكنك الاستمتاع بكيكة لذيذة وصحية تكون آمنة لأولادك وجميع أفراد عائلتك.