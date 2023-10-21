«عمرنا ما كنا نتخيل كدا».. تاجر فراخ يفضح أسرار الغش في بيع الأوراك والدجاج والبانيه واللعب في الميزان.. محدش هيضحك عليك بعدها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رغم ارتفاع أسعار الدجاج خلال هذه الفترة، إلا أن أساليب الغش انتشرت بشكل كبير، خاصة في بيع الطيور مثل الدجاج، خاصة عند بيعها أجزاء فردية في حالة معينة، كما كشف ذلك تاجر دواجن يدعى أشرف مصطفى في إحدى الصحف. طريقة الغش الرئيسية في بيع أفخاذ الدجاج وغيرها، هذا ما أظهره التاجر في مقطع فيديو على صفحته الرسمية على التطبيق في الفيسبوك، حيث يشرح لأحد زبائنه كيفية الغش في عملية البيع أفخاذ الدجاج والبانيير أيضًا، مما يرفع سعر بيع فخذ الدجاج بحوالي 5 جنيهات.

كيف تخدع الكتاكيت والوركين والبط

تاجر الدجاج، الذي ظهر في مقطع فيديو قام بشرح فيه نفس طريقة الصيد عند بيع أرجل الدجاج والكتاكيت، وكذلك الحمام والفراخ والأرانب والبط الرومي: “سأوضح لك طريقة أخرى لصيد الدجاج”. افعلها. والغش في بيع الأرجل، وكذلك الكتاكيت ونحو ذلك. وأضاف المتداول أن هذه الساق هي عامل سابق. ملامسته بالماء سعره 18 جنيها و80 قرشا، وبعد غسله بعناية يصبح سعره 23 جنيها و60 قرشا

تاجر دجاج يظهر عملية احتيال في بيع الأرجل والدجاج

من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر فيسبوك، يظهر تاجر دجاج عملية التزوير في بيع الأرجل والبيني والدجاج، وهو يشرح لسيدة إحدى زبائنه، قائلاً لها خلال مقطع الفيديو: “سعر لا الأول ساق الميزان 15 جنيها و20 قرشا. والآن سأضعه تحت الماء – وكأنني أغسله بشكل عادي – فكم سيكون سعره؟ 20 جنيها و60 قرشا أي زيادة 5 جنيهات في هذه الحركة. “