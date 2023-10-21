كارثة لو موجود عندك في البيت !! .. الحكومة تحذر المواطنين من هذه الأجهزة الكهربائية في المنزل .. تخلص منه فورًا قبل ما تتمسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد ازداد بشكل كبير عدد المستخدمين للشبكات ، وهذا لا يقتصر علي شبكات الاتصالات فقط وانما ايضا شبكات الانترنت ، ولكثرة المستخدمين وجد عدد كبير مشاكل عديدة في جودة الاتصال ، فلجأالبعض الي استخدام بعض الاجهزة التي تعمل علي تقوية الشبكة وزيادة السرعة والكفائة ، ولكن يجب العلم ان هذه الاجهزة تقوم بتشويش الاتصال في المنطقة وعدم استقرار الاتصال ، ولذلك أوضحت الجهات المعنية أن هناك العديد من العقوبات التي سوف يتعرض لها المواطن الذي يثبت أن بحوزته جهاز معين يستخدم في أعمال تقوية الشبكات .

تحذيرات شركات الاتصالات

أوضحت شركات الاتصالات في تحذير هام أنه من يقوم باستخدم بعض من أجهزة تقوية الشبكات الغير مصرح بها قانونيًا سوف يتعرض لدفع غرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه مصري وتصل إلى 100 ألف جنيه، سواء استخدامها أو تصنيعها أو المتاجرة بها وتداولها عبر الوسائل المختلفة، الجدير بالذكر هو أن المادة رقم 44 من قانون العقوبات تنص على أنه في حالة ارتكاب تلك الأمور سوف يتم تزويد الحد الأقصى للغرامة ومن ثم شددت الشركة القابضة للكهرباء على ضرورة الامتناع عن استخدام تلك الأجهزة.

أجهزة لا يمكن استخدامها بتحذير من الشركة القابضة

أكدت شركة الكهرباء على أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية التي لا يجب استخدامها والابتعاد عنها فورًا، وهذا لأنها تؤدي إلى استهلاك كهرباء عالية وقد تصل فاتورة الكهرباء إلى 600 جنيه مصري، وكذلك تضطر إلى شحن الكارت كل يوم إذا كان العداد مسبق الشحن ، يجب الحذر من الاجهزة التي قد يشتريها البعض منا دون معرفة تركيبها فقد تكون بها اجهزة تعرضنا للخطر .