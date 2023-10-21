“وصفة جهنمية هتنسف الدهون في يومين”…وصفة ماء الثوم للقضلء على الدهون الصعبة..مش هتصدقي هتخسي قد إيه؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن الزائد ويرغبون في فقدانه دون اللجوء إلى حمية غذائية، نقدم لهم اليوم مشروبًا سحريًا يساعد في حرق الدهون العنيدة بسرعة وبدون مجهود، فهذا المشروب يعمل على تقليل الشهية وزيادة الشبع، اليوم فقط دعونا نتعرف على هذه الوصفة وكيفية تحضيرها لفقدان 10 كيلو جرام أسبوعيًا.

ما هو رجيم الثوم ؟

ينبغي التخلص من السمنة لتفادي الإصابة بأمراض خطيرة ولحماية الجسم من زيادة الوزن الناجمة عن تراكم الدهون والاتجاه العالمي حاليًا هو استخدام الوصفات الطبيعية بدلاً من العقاقير التي تحمل مخاطر الآثار الجانبية على الصحة.

بإمكانك تطبيق هذه الوصفة للتخلص من دهون البطن تمامًا، ولكن يجب أن تتبع نظام غذائي صحي بجانبها. الوصفة تشمل 12 حبة ثوم يتم تقشيرها وتقطيعها إلى شرائح متوسطة الحجم ومن ثم يتم نقعها في الماء لمدة أسبوعين في إناء محكم الإغلاق ومعرض لأشعة الشمس، بعد ذلك يمكن تناول هذه الوصفة.

كيفية استخدام وصفة الثوم

يجب تناول هذه الوصفة ثلاث مرات يومياً لمدة شهر، حيث تتضمن ملعقة متوسطة من ماء الثوم، لتحقيق النتائج الملحوظة، ينبغي عليك أيضاً اتباع نظام غذائي خلال تطبيق هذه الوصفة.

عملية تحضير هذه الوصفة تتضمن استخدام اثنتا عشرة قطعة من الثوم، حيث يتم وضعها في الماء وترك هذا الخليط في وعاء محكم الإغلاق تحت أشعة الشمس لمدة تصل إلى أربعة عشر يوماً ويُعد ماء الثوم وصفة فعّالة وسريعة المفعول للتخلص من الدهون.