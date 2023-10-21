“هيبقى زي الصاروخ” .. تعرف على أفضل الأماكن لوضع الراوتر في المنزل للحصول على أقوى إشارة .. هتنبهر من سرعة النت!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف أن السبب الأساسي في ضعف شبكة الإنترنت أو انقطاعها باستمرار ربما يكون بسبب المكان الذي قمت بوضع جهاز الراوتر به؟ لذلك ننصح الجميع بضرورة اختيار المكان المناسب لوضع هذا الجهاز به حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل شبكة بشكل قوي ولا يتعرضون لضعف في الشبكة أو انقطاعها، فالأمر ذو أهمية كبيرة حيث يبحث الكثير من الأشخاص من مستخدمي شبكة الإنترنت عن السبب الأساسي وراء هذه المشكلة ولا يصلون إلى حل، لذلك نقدم لكم أفضل الحلول وأنسب الأماكن لوضع جهاز الراوتر.

أفضل مكان لوضع الراوتر للحصول على شبكة إنترنت قوية

تم الإثبات من قبل بعض علماء التكنولوجيا أن المكان الذي يتم وضع جهاز الراوتر فيه يؤثر على شبكة الإنترنت سواء بالسلب أو بالإيجاب، ولعل من أفضل الأماكن التي تمنحك شبكة إنترنت قوية الآتي :

ابحث عن أعلى مكان داخل المنزل ومن ثم قم بوضع الجهاز به، وستحصل على شبكة قوية.

ابتعد عن وضع الراوتر في مكان به معادن.

لا تضع الراوتر بجانب المدفأة.

يُفضل وضع الراوتر في مكان مفتوح.

أسباب انقطاع وضعف شبكة الإنترنت

يعاني العديد من المواطنين الذين يمتلكون جهاز الراوتر في المنزل من ضعف الشبكة وربما يصل الأمر إلى انقطاع شبكة الإنترنت، ولعل أبرز الأسباب وراء ذلك ما يلي :