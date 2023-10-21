دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مفعول سحري يبحث عنه الجميع…هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت العسل مع الحليب..تعرف عليه, يعتبر الحليب والعسل من الأطعمة الأساسية التي تم استهلاكها منذ آلاف السنين،. وكلاهما مصدر جيد للعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، ولهما مفعول سحري غني بالفوائد الصحية. 1- غني بالمغذيات: مزيج الحليب والعسل غني بالمغذيات، إذ يعد الحليب مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين وفيتامين د، والمواد المغذية الأساسية الأخرى، ويحتوي العسل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. 2-المذاق الحلو: مزيج الحليب والعسل مناسب للأشخاص الذين يحبون المذاق الحلو للعسل، والذي يتم استهلاكه أيضاً كخيار صحي أكثر من السكر المكرر، كما تشير بعض الدراسات إلى أن مزيج الحليب والعسل له فوائد صحية، مثل المساعدة في النوم وتعزيز عملية الهضم.. ويعتقد أيضاً أن للعسل خصائص مضادة للميكروبات، وخصائص مهدئة مفيدة للاسترخاء.

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