انقذى حياه عيالك .. لهذا السبب الخطير قم بوضع “عملة معدنية” في الثلاجة أو (الفريزر) قبل أن تغادر المنزل .. لن تصدق السبب!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لهذا الأمر عليك وضع عملية معدنية داخل الفريزر قبل مغادرة البيت، حيث يتعرض البعض لظروف معينة تجعله يغادر المنزل لفترة طويلة قد تبلغ عدة أيام أو شهور وهذا الغياب الطويل لجميع الأفراد عن البيت قد يعرض الأطعمة واللحوم المحفوظة داخل الفريزر أو الثلاجة للتلف عند انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
حيلة بسيطة تحميك أنت وأسرتك من التسمم الغذائي
يؤدي الانقطاع الطويل والمتكررة للتيار الكهربائي إلى ذوبان وتفكك اللحوم والأطعمة المجمدة عند انقطاع الكهرباء ثم إعادة تجميدها بعد عودة الكهرباء وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي حيث تنمو أنواع معينة من البكتيريا على الأطعمة المجمدة عند ذوبانها عدة مرات ثم تتجمد مرة أخري وعندها تكون هذه الأطعمة غير صالحة للاستهلاك وعند عودة أصحاب المنزل من سفر طويل يجهلون هذا الأمر مما يجعل صحتهم وصحة أطفالهم في خطر من تناول هذه الأطعمة ولتفادي حدوث هذا الأمر إليك هذه الحيلة البسيطة وهي وضع واحدة من القطع المعدنية داخل الفريزر بطريقة معينة تمكنك من معرفة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أم لا وقت غيابك ومدى صلاحية الأطعمة داخل الفريزر.
طريقة عمل حيلة العملة المعدنية داخل الفريزر للحماية من التسمم الغذائي
لعمل تلك الحيلة يلزمك هذه الأدوات البسيطة:
- عملة معدنية.
- كوب من الماء.
خطوات حيلة وضع القطعة المعدنية بالثلاجة
- يتم وضع كوب الماء داخل الفريزر حتى يتجمد الماء فيه .
- وضع العملة المعدنية على سطح الثلج أو الماء المجمد .
- وبالتالي تكون العملة المعدنية بمثابة آلة تحديد التغير الحراري الحادث داخل الفريزر الموجود به الطعام.
- لذا عليك مراقبتها عند وصولك إلى البيت ورؤية المستوى الموجود به العملة وإذا وجدت العملة أسفل الكوب عليك التخلص من الأطعمة الموجودة داخل الفريزر فورا لدلالة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وتفكك الطعام وإعادة تجمدة .
- أما إذا وجدت العملة أعلي الكوب أو أسفل السطح قليلاً يعني أن الأطعمة لازالت صحية وصالحة للاستهلاك.
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