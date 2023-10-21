“البذور طلعت أهم من الفلفل نفسه”… بذور الفلفل الأخضر كنز رهيب في بيتك اوعي ترميها تاني.. طلعت اهم من الفلفل نفسه!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثر التداول بين العديد من المواقع عن التغذية وكيفية الحصول على أكبر قدر من الفيتامينات والمعادن من مصادر طبيعية، ولذلك سوف نتحدث اليوم عن الفلفل الأخضر وفوائدة والبذور، حيث أن فوائده عديدة ومهمة لتعزيز اللثة، ولكن هناك إقرارات توضح أن فائدة البذر أكثر من الفلفل نفسه، والعديد منا لا يدرك ذلك ولا يستخدمونه، ولكن إذا تعاني من الوزن الزائد، لا تقلق حيث إننا نقدم لك أبسط الحلول التي يمكن استخدامها في تخفيض الوزن في فترة بسيطة جدا، سنوضح اليوم بواسطة ذلك المقال.كيفية الفلفل الأخضر في البيت لانقاص الوزن.

سنقدم لك معظم المواد التي يجب عليكم توفيرها لتخفيف الوزن من خلال بذور الفلفل الأخضر وهي كالآتي:

كيفية صنع هذه الوصفه

أولا قومي بتحضير كوب كبير من بذور الفلفل الأخضر.

وبعدها ضعي عليهم 2 كوب من الماء الفاتر.

ربع كوب حبوب الكمون.

طريقة التحضير والاستخدام