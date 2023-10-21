دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثر التداول بين العديد من المواقع عن التغذية وكيفية الحصول على أكبر قدر من الفيتامينات والمعادن من مصادر طبيعية، ولذلك سوف نتحدث اليوم عن الفلفل الأخضر وفوائدة والبذور، حيث أن فوائده عديدة ومهمة لتعزيز اللثة، ولكن هناك إقرارات توضح أن فائدة البذر أكثر من الفلفل نفسه، والعديد منا لا يدرك ذلك ولا يستخدمونه، ولكن إذا تعاني من الوزن الزائد، لا تقلق حيث إننا نقدم لك أبسط الحلول التي يمكن استخدامها في تخفيض الوزن في فترة بسيطة جدا، سنوضح اليوم بواسطة ذلك المقال.كيفية الفلفل الأخضر في البيت لانقاص الوزن.
سنقدم لك معظم المواد التي يجب عليكم توفيرها لتخفيف الوزن من خلال بذور الفلفل الأخضر وهي كالآتي:
كيفية صنع هذه الوصفه
- أولا قومي بتحضير كوب كبير من بذور الفلفل الأخضر.
- وبعدها ضعي عليهم 2 كوب من الماء الفاتر.
- ربع كوب حبوب الكمون.
طريقة التحضير والاستخدام
- كوب من بذور الفلفل، في كمية الماء التي ذكرناها في السابق وقلبي الخلطه بشكل جيد.
- ضعي الخليط على النار حتى يصل لدرجة الغليان، وضعي الكمون وبعد ذلك اغلقي النار، ويفضل تغطية المزيج حتى يصل لدرجة من البرودة أو لمدة 24 ساعة.
- في الأخير قومي بتصفية مشروب الفلفل والكمون.
- وأيضا يمكنك أن تتناول ذلك المشروب كل يوم قبل الطعام، سوف تلاحظي جسم متناسق رشيق بدون وزن زائد، بجانب العناصر التي سوف يتمتع بها الجسم من استخدام تلك الوصفة المتميزة، بالإضافة إلى ذلك، فيتامين سي الذي يعتبر جزء هام داخل الجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “البذور طلعت أهم من الفلفل نفسه”… بذور الفلفل الأخضر كنز رهيب في بيتك اوعي ترميها تاني.. طلعت اهم من الفلفل نفسه!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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