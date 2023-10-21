“وصفة سحرية هترجعك صبية”..حطى القهوة مع القرنفل كل يوم على شعرك واخلصي من الشعر الابيض للابد..وداعاً للصبغات باهظة الثمن!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القهوة هي من بين المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، وتُعتبر مشروبًا يوميًا للعديد من الأشخاص، إنها لا تُمنح اللذة فقط بل تمتاز أيضًا بفوائد صحية، فهي تساهم في تحسين المزاج وتنظيم نوم الفرد وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها في وصفات العناية بالبشرة والشعر، إذ تُغذي الشعر بشكل فعال، لإظهار أهميتها، يُمكن إضافة القرنفل إليها، حيث يُعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد المتعددة، فهو يستخدم كمسكن طبيعي للألم ويحمل فوائد عديدة في وصفات العناية بالجمال.

فوائد القرنفل والقهوة للشعر

استخدام القرنفل والقهوة يعتبر حلاً شاملاً لمشاكل الشعر التي تؤرق الكثيرون، وخاصة مشكلة الشيب التي تظهر في سن مبكرة، العديد يبحثون عن وصفات طبيعية بدلاً من استخدام صبغات جاهزة تحتوي على مواد كيميائية تؤثر سلبًا على صحة الشعر ولذلك، ننصح بشدة باستخدام هذه الوصفة التي لا تُقل أهمية عن التخلص من الشيب فحسب.

طريقة استخدام القهوة والقرنفل للشعر

1. ابدأ بطحن عيدان القرنفل وضعها في وعاء.

2. أضف ملعقة كبيرة من القهوة إلى الوعاء.

3. أضف كميات متساوية من زيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت جوز الهند إلى الوعاء.

4. اخلط جميع هذه المكونات جيدًا حتى تتجانس.

5. قومي بتطبيق هذا الخليط على شعرك بشكل تدريجي من الجذور حتى الأطراف.

6. اتركي هذا الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

7. بعد ذلك، اشطفي شعرك بماء فاتر.

8. ستلاحظين النتائج والفوائد على شعرك.