«مش هتبطلي تعمليها».. اعملي البطاطا بمشبك الغسيل وانسي أي طريقة تانية الكل هيتبهر بطعمها .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعد البطاطا من الأطعمة اللذيذة والمحبوبة لدى الكثيرين، وتُستخدم في تحضير العديد من الوصفات الشهية ومن بين طرق طهي البطاطا المعروفة، يأتي طهي البطاطا على مشبك الغسيل كطريقة جديدة ومبتكرة تُضيف لمسة مختلفة ونكهة لذيذة لتلك الوجبة يتم أولاً غسل البطاطا جيداً وتجفيفها، ثم يُثبت كل بطاطسة بين فتحتي مشبك الغسيل، مع التأكد من ضبط القوة بحيث تكون ثابتة ومحكمة.

طريقة شوي البطاطا بمشبك الغسيل

هذه طريقة جديدة ومبتكرة لطهي البطاطا بنكهة لذيذة إليك الخطوات التفصيلية لتطبيقها:

ابدأ بتنظيف البطاطا جيدًا باستخدام الماء والخل اشطفي البطاطا بعناية لإزالة الأوساخ والبكتيريا. قم بتجهيز ورق الألمنيوم أو ورق الأمونيا ثم قم بوضع كمية مناسبة من الماء في صينية كبيرة وأضف قليلًا من الزيت. يمكنك استخدام ورقة مناسبة لحجم الصينية. ضع ورقة الألمنيوم أو الأمونيا على الصينية وقم بتغطيتها عدة مرات لتكون متينة تأكد من تثبيتها بشكل جيد بواسطة مشابك الملابس لتجنب حدوث أي انزلاق أثناء الطهي. ثبت البطاطا على ورقة الألمنيوم بين فتحتي مشبك الغسيل، وتأكد من ثباتها جيدًا. ضعي الصينية على نار هادئة وقمي بتحريك البطاطا بانتظام لتحمص من الجميع الجوانب يمكنك أيضًا رش البطاطا بقليل من السكر لإضافة نكهة رائعة وتحسين لونها. حركي البطاطا برفق من اليمين إلى اليسار على نار هادئة، واستمري في تحريكها حتى تصبح مطهية ولونها يتحول إلى الذهبي. عندما تكون البطاطا جاهزة، قمي بإزالتها واستمتعي بطعم البطاطا المشوية اللذيذة.

هذه هي الطريقة الجديدة والمبتكرة لطهي البطاطا باستخدام مشبك الغسيل جربيها واستمتعي بوجبة لذيذة من البطاطا المشوية.