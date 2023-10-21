” معجزة محدش يعرفها ” .. فوائد مذهلة في قشور الليمون للشعر والبشرة .. مش هترميها تانى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من قيام الكثير من الأشخاص برمي القشر الخاص بالليمون بعدما يتم استخدامه، إلا أنه نجد أن الاشخاص تغفل القيم الهامة والفوائد العظيمة التي يمتلكها قشر الليمون في العديد من الاستخدامات الهامة، حيث يمتلك الكثير من المواد والعناصر الغذائية التي تمثل اهمية كبيرة لكلا من الشعر والبشرة.
فوائد قشور الليمون للشعر
هناك الكثير من الفوائد التي يمتلكها القشر الخاص بالليمون، والتي تعد فوائد هامة للشعر، ومن أهم تلك الفوائد ما يلي.
- تساعد قشور الليمون بشكل كبير على تعزيز نمو الشعر وبشكل واضح دون الحاجة لاستخدام أي وصفات أخرى.
- كما يساهم قشر الليمون في معالجة وجود القشور التي تظهر في الشعر وذلك سواء للرجال أو النساء.
- كما أنها تساعد بشكل كبير على التخلص تماما من وجود البكتيريا أو أي ميكروبات ضارة بالشعر.
- كما يمكن أن يتم استخدام قشور الليمون من خلال وضعها في الماء وتركهم في بخاخ ووضعها على الشعر من الحين للآخر حيث تعيد لمعان الشعر.
فوائد قشور الليمون للبشرة
كما تمتلك قشور الليمون البشرة الكثير من الفوائد الهامة عند استخدامها، والتي تتمثل فيما يلي.
- تساعد بشكل كبير على تخليص وتنقية البشرة من جميع الشوائب.
- كما تساعد القشور على تجديد خلايا البشرة من خلال إزالة الجلد الميت العالق فيها.
- يمكن ان يتم استخدام قشور الليمون في شد البشرة من خلال إدخالها في الكثير من الوصفات الطبيعية للعناية اليومية للبشرة.
- كما تساعد على تقليل نسب إفراز البشرة للدهون فهو علاج مثالي لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة.
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