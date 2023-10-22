دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العناية الشخصية من أكثر مايهتم بيه الكثير من السيدات حيث تبحث بعض السيدات عن وصفات للجسم والبشرة أيضا، حيث أن هناك من يهتم بمتابعة ذلك للعناية والحفاظ على جمالهن ونضارة بشرتهن وجعلها أكثر صفاء بشكل دائم وتنقيتها من الأتربة والشوائب، ويعتبر الشعر من اهتمامات أي سيدة تبحث عن الترطيب والنعومة من خلال وصفات طبيعية، حيث يعتبر الشعر من أكثر العلامات التي تضييف للمرأة جمال راقي مميز خاصة إذا اهتمت به بشكل جيد، تابع معنا لتتعرف على وصفات للشعر المثالي.
وصفة خطيرة لشعر ناعم وقوي .. الجميع هينبهرو بك
من خلال هذه الوصفة السحرية يمكنك أن تستمتعي بشعر لامع أكثر نعومة كل ماعليكي هو إحضار هذه المواد التالية :
- ملعقة قرنفل بودر.
- كأس من زبادي.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان من عسل النحل.
كيفية تحضير واستخدام الوصفه السحرية
لتحصلي علي نتيجة مبهرة عليك بتتبع تلك الخطوات التالية حتى تستطيع تطبيق الوصفة التالية بصورة صحيحة:
- يلزم أن تضع في إناء مناسب جميع المواد مع الاستمرار في التقليب بشكل جيد حتى يصبح مزيج متجانس.
- ثم بعد ذلك يوضع على شعرك كمية مناسبة مع الاستمرار في التدليك على هيئة دوائر في فروة الرأس من جذور الشعر حتى نهايتها.
اتركي المزيج على الشعر فترة لا تنقص عن 60 دقيقة على الشعر.
- وبعد ذلك يغسل الشعر بشكل جيد باستخدام الشامبو المناسب لك والمياه الدافئة.
- ويفضل أن تكرر الوصفة مرتين كل 7 أيام حتى تلاحظ نتيجة مرضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “دلعي جوزك وعمره مايستغني عنك” .. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان وهتنبهري من النتيجة.. تجنن!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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