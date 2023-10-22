“دلعي جوزك وعمره مايستغني عنك” .. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان وهتنبهري من النتيجة.. تجنن!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العناية الشخصية من أكثر مايهتم بيه الكثير من السيدات حيث تبحث بعض السيدات عن وصفات للجسم والبشرة أيضا، حيث أن هناك من يهتم بمتابعة ذلك للعناية والحفاظ على جمالهن ونضارة بشرتهن وجعلها أكثر صفاء بشكل دائم وتنقيتها من الأتربة والشوائب، ويعتبر الشعر من اهتمامات أي سيدة تبحث عن الترطيب والنعومة من خلال وصفات طبيعية، حيث يعتبر الشعر من أكثر العلامات التي تضييف للمرأة جمال راقي مميز خاصة إذا اهتمت به بشكل جيد، تابع معنا لتتعرف على وصفات للشعر المثالي.

وصفة خطيرة لشعر ناعم وقوي .. الجميع هينبهرو بك

من خلال هذه الوصفة السحرية يمكنك أن تستمتعي بشعر لامع أكثر نعومة كل ماعليكي هو إحضار هذه المواد التالية :

ملعقة قرنفل بودر. كأس من زبادي. ملعقتان من زيت الزيتون. ملعقتان من عسل النحل.

كيفية تحضير واستخدام الوصفه السحرية

لتحصلي علي نتيجة مبهرة عليك بتتبع تلك الخطوات التالية حتى تستطيع تطبيق الوصفة التالية بصورة صحيحة: